Les 5 adolescents de 15 à 17 ans tués après avoir roulé à contresens « terrorisaient » les habitants depuis des semaines

Les cinq adolescents morts dans une collision après avoir roulé à contresens sur l’autoroute en Irlande auraient semé le trouble dans plusieurs quartiers pendant des semaines.

Dimanche 16 août, cinq adolescents âgés de 15 à 18 ans ont péri dans un accident sur l’autoroute M9, près de Moone, dans le comté de Kildare situé en Irlande, vers trois heures du matin.

Joey Carthy, Alex McCarthy, Jeremy O’Brien, Jack Kennedy et Kamil Pustkowski circulaient à vive allure à contresens lorsqu’ils ont percuté de plein fouet une voiture transportant une famille.

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Cette collision a coûté la vie aux cinq jeunes, tandis que les occupants de l’autre véhicule ont été grièvement blessés.

Alors que les cinq amis sont soupçonnés d’avoir pris des risques pour obtenir des likes sur les réseaux sociaux, de nouveaux éléments viennent dresser un portrait peu reluisant de leur comportement.

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Les cinq ados soupçonnés de plusieurs délits avant l’accident

Selon Metro, les cinq adolescents avaient l’habitude de publier sur les réseaux sociaux des vidéos les montrant poursuivis par la Garda, la police irlandaise. Dans l’une d’elles, on distingue la route dans leur rétroviseur, avec la mention : « wrong way » (« à contresens » en français).

Ce n’est pas tout. Le groupe est également soupçonné d’être impliqué dans plusieurs vols et tentatives de cambriolage, ainsi que dans diverses infractions routières dans les comtés de Kildare et de Carlow au cours des deux semaines précédentes.

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De son côté, le Daily Mail rapporte que chaque adolescent portait un masque au moment de la collision.

Selon le journal britannique, qui s’appuie sur des sources proches des autorités, les cinq jeunes auraient fait partie « d’un nombre croissant de mineurs qui se lançaient des défis toujours plus dangereux sur les réseaux sociaux, dans une course à la surenchère ».

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« Ils semaient le trouble »

Dans les colonnes du média, ces mêmes sources assurent que Joey Carthy, Alex McCarthy, Jeremy O’Brien, Jack Kennedy et Kamil Pustkowski étaient devenus le cauchemar des habitants.

« Ces jeunes semaient le trouble dans plusieurs quartiers depuis des semaines, voire plus longtemps encore. Ils ne se souciaient pas d’être arrêtés, car ils savaient qu’ils étaient mineurs et que le système judiciaire avait peu de moyens d’agir contre eux »

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Avant d’ajouter :

« C’est une tendance qui prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux. C’est devenu un véritable cauchemar pour la Garda, car les policiers reçoivent souvent l’ordre d’abandonner les poursuites, en raison du danger que ces courses-poursuites pourraient représenter pour le public ».

La voiture percutée transportait les sœurs Niamh et Alma Kinsella, toutes deux trentenaires, ainsi que leur sœur cadette, Ella Hendricken, âgée d’une vingtaine d’années, et le fils de sept ans d’Alma, Yemi.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les quatre victimes sont toujours hospitalisées.