Une streameuse chinoise perd 140 000 abonnés après un bug de son filtre de beauté qui a révélé son vrai visage

Une influenceuse chinoise aurait perdu 140 000 abonnés presque instantanément lorsqu'un filtre beauté a mal fonctionné pendant un livestream, révélant ainsi son vrai visage.

Il ne faut pas se fier aux apparences sur les réseaux sociaux, surtout lorsque les influenceurs et influenceuses abusent des filtres de beauté. Il suffit d’un bug technique pour faire disparaître toute la magie. C’est ce qui est arrivé à une influenceuse chinoise.

Cette information provient de plusieurs publications sur les réseaux sociaux, mais aucune preuve ne vient étayer cette affirmation. Selon ces publications, l’influenceuse était en direct sur sa page lorsque le filtre beauté a été désactivé pendant quelques secondes, révélant une femme à la peau mature et au teint chaud.

Le filtre est rapidement réapparu, montrant une femme au teint pâle, à l'apparence plastique et au visage fin. La vidéo partagée ne dure que quelques secondes et montre le dysfonctionnement.

Crédit photo : Capture d'écran X

La vidéo est accompagnée d'une légende indiquant que la femme a perdu 140 000 abonnés après que son vrai visage ait été révélé. Les informations concernant la perte d'abonnés ou la véracité de l'incident n'ont pas pu être vérifiées.

La vidéo montre la femme dans ce qui semble être un salon, souriante et se balançant. Elle porte un haut violet et a les cheveux détachés. Le clip de quatre secondes commence par montrer le vrai visage de la femme, puis passe rapidement plusieurs fois au filtre.

A Chinese female streamer reportedly lost 140,000 followers after the beauty filter she was using suddenly malfunctioned during a live stream and revealed her real face 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) February 16, 2026

Un précédent qui avait fait scandale

Un incident similaire s'est produit en 2019 lorsqu'une streameuse connue sous le nom de « Your Highness Qiao Biluo » a été confrontée à un problème technique pendant un livestream, ce qui a entraîné la disparition du filtre beauté.

Elle était réputée pour sa « voix douce et apaisante » et pour son apparence. Mais lorsque le filtre s'est désactivé, il s'est avéré que Qiao Biluo avait en réalité 58 ans et n'était pas aussi jeune que ses followers le croyaient. La femme apparaissant dans la dernière vidéo reste inconnue.

Crédit photo : Capture d'écran X / Your Highness Qiao Biluo

La vidéo a suscité des réactions mitigées, certaines personnes dénonçant cette pratique trompeuse, comme le signale un internaute.

« Son compte aurait dû être banni pour avoir induit les fans en erreur »

Cependant, la plupart des internautes ont déclaré que son vrai visage était plus joli que celui obtenu grâce au filtre.

« Les Chinois pensent-ils sincèrement que la fille de gauche (sans filtre) est physiquement repoussante et que celle de droite ressemble à une vraie personne ? » « Elle est plus jolie que ce fantôme chinois. »

Cette histoire, dont l’authenticité n’a pas été vérifiée, a en tout cas suscité un buzz énorme montrant le décalage parfois immense entre la réalité et ce que les filtres “beauté” peuvent masquer.