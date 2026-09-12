Il sauve un homme en lui faisant un massage cardiaque dans la rue, un individu tente de lui voler son sac

À Paris, un infirmier s’est arrêté dans la rue pour tenter de réanimer un homme en lui faisant un massage cardiaque. Mais pendant ce temps-là, un individu ivre a tenté de lui voler ses affaires.

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Une personne fait un massage cardiaque à un homme

Ce vendredi 4 septembre, aux alentours de 10h15, un infirmier marchait dans le 18ème arrondissement de Paris quand il a vu un homme s’effondrer au sol. Ce dernier venait de faire un arrêt cardiaque, tout comme ce jeune homme dont la vie a été sauvée sur un terrain de foot.

Une rue à ParisCrédit photo : iStock

Sans hésiter une seule seconde, l’infirmier a décidé de lui porter secours. Il a posé toutes ses affaires et s’est précipité sur la victime pour lui faire un massage cardiaque et tenter de la réanimer.

Un homme tente de le voler

Cependant, pendant que l’infirmier faisait le massage cardiaque, un inconnu a tenté de lui voler son sac. L’homme était ivre et a profité du fait que l’infirmier était occupé pour essayer de lui voler ses affaires, comme le rapporte Le Figaro. Par chance, l’homme ivre a été arrêté et maîtrisé par des passants, et ce jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Pendant ce temps-là, l’infirmier a continué le massage cardiaque jusqu’à être relayé par le Samu et les sapeurs-pompiers de Paris, qui ont continué le massage. Une intervention chirurgicale a ensuite été réalisée sur place, ce qui a permis au coeur de la victime de repartir.

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La victime a été réanimée

Le voleur a été arrêté et placé en garde à vue et une enquête a été ouverte. De son côté, l’homme victime de l’arrêt cardiaque a été transporté dans un hôpital parisien.

Pour le moment, nous n’avons pas de nouvelle de son état de santé, mais une chose est sûre : il n’aurait pas survécu sans l’intervention de l’infirmier, ce qui rappelle l’importance des gestes de premiers secours.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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