“Un geste incroyable “: un donateur anonyme laisse 256 450 euros en liquide dans la boîte aux lettres d'une mairie

En Loire-Atlantique, la mairie d’une commune a découvert dans sa boîte aux lettres huit enveloppes remplies de billets de 50 et 100 euros. Donnée de manière anonyme, la somme s’élève à 256 450 euros.

C’est le genre de courrier que bon nombre de Français aimeraient bien recevoir. Le 27 août dernier, des employés de la mairie de Saint-Joachim, en Loire-Atlantique, découvrent une pile d’enveloppes dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville.

Ces huit enveloppes kraft, épaisses de quelques centimètres, se retrouvent alors entre les mains du maire Raphaël Salaün. Une étiquette « Confidentiel - à l’attention de monsieur le maire » recouvre une des enveloppes. Il y trouve une feuille écrite à l'ordinateur, qui explique que l'expéditeur veut faire un don à la commune pour mener des actions liées au bien-être des personnes âgées. L’édile découvre avec stupeur des billets de 50 et 100 euros.

« La personne écrit qu’elle a bien gagné sa vie, qu’elle ne consommerait pas ces économies mises de côté et qu’elle a choisi Saint-Joachim parce qu’elle s’est renseignée sur la comptabilité de la commune qui la rassure. C’est un geste extraordinaire et formidable »

Un généreux donateur ou une généreuse donatrice ?

En 2022, un chef d'entreprise de 93 ans avait déjà fait un gros leg à cette commune de Loire-Atlantique : un million d'euros, pour l'Ehpad, qui a depuis pu être rénové.

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Face à de telles quantités d'argent, un huissier est dépêché sur place pour placer l'argent sous scellés. Le lendemain, un étonnant convoi s'organise avec deux gendarmes et un policier municipal pour transférer les billets au centre des finances publiques de Saint-Nazaire. Le montant du don est dévoilé : 256 450 euros.

Crédit photo : Capture d'écran Google View

La DGFiP confirme à Ouest-France que « les billets ont fait l’objet des vérifications nécessaires avant d’être déposés auprès de la Banque de France » et que « ces contrôles ont permis de confirmer leur authenticité ».

Après un vote de formalité du conseil municipal le 14 septembre, cet argent intégrera le budget communal, exonéré de taxes. Le don servira « à financer des actions pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées évidemment, comme c’est demandé dans la lettre ».

L'identité de l'expéditeur reste inconnue. Mais cela pourrait être une expéditrice : « Dans le courrier, la personne écrit : “Je vous serais reconnaissante…” », précise Raphaël Salaün.