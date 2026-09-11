Affamé, un automobiliste australien n’a pas hésité à tartiner un bagel au volant. Une fringale qui lui a valu une amende salée.

Un bagel qui fait la… gueule !

Alors qu’il avait un petit creux en conduisant, un Australien s’est préparé un casse-croûte sur son volant. Un geste qui n’a pas échappé aux forces de l’ordre, qui ont décidé de le verbaliser.

Il tartine un bagel au volant et…

Les faits se sont déroulés le lundi 7 septembre dans l’État du Queensland, rapporte le site RTL.

Ce jour-là, des policiers ont interpellé un conducteur de 29 ans pour une raison pour le moins étonnante. Ce dernier était en train de conduire à l’aide de ses genoux afin de pouvoir tartiner son bagel.

Interrogé par les agents, le jeune homme a reconnu qu’il n’aurait pas dû faire ça, et que sa conduite aurait pu mettre piétons et autres conducteurs en danger. Néanmoins, son envie de manger était beaucoup trop forte.

« Je sais que c’est stupide, mais j’avais faim », a-t-il déclaré aux autorités, selon une vidéo diffusée par la police locale.

De son côté, un policier lui a répondu : « Je ne comprends pas comment vous avez pu penser que c'était une bonne idée ».

A Queensland driver has been hit with a hefty fine after police spotted him using his knees to steer while buttering a bagel in busy traffic.



The 29-year-old admitted it was a “stupid” move, but said he was hungry after working all day. Police also found the car was… pic.twitter.com/VtyhaP5jNJ — The Project (@theprojecttv) September 10, 2026

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… reçoit une amende salée

Comme si cela ne suffisait pas, le véhicule n’était pas immatriculé. Une autre infraction qui a encore un peu plus alourdi la facture pour le contrevenant.

Au total, il s’est vu infliger une amende de 1 104 dollars australiens (environ 682 euros) pour conduite imprudente et pour ne pas avoir ses documents en règle.

« Lâcher le volant et détourner son attention de la conduite, même pour une chose qui peut sembler aussi anodine que préparer à manger, peut avoir de graves conséquences », a indiqué Kelly Hanlen, responsable de la police du district de Darling Downs.

Avant d’ajouter :

« Je tiens à rappeler aux automobilistes qu'aucun repas, message ou autre distraction ne vaut la peine de mettre en danger leur sécurité ou celle des autres usagers de la route ».

Le ton est donné !