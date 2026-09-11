À 3 ans, elle sauve sa mère victime d'une crise d'épilepsie en adoptant les bons gestes

À seulement trois ans, une petite Américaine a su garder son sang-froid pour secourir sa mère victime d’une crise d’épilepsie.

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Aidan Wilkie et sa fille Noemi

Un calme impressionnant.

Alors que sa mère était en danger, une fillette originaire du Texas a réussi à lui venir en aide en adoptant les bons gestes, rapporte le magazine People.

Une fillette de 3 ans sauve sa maman en danger

Noemi Vatavuk, surnommée Emi, n’a rien à envier aux super-héros. À seulement trois ans, elle peut déjà se targuer de faire partie de cette bande.

Il y a quelques jours, la fillette se trouvait seule avec sa maman à la maison, à Rusk, lorsque la mère de famille a été victime d’une importante crise d’épilepsie.

Selon la presse locale, elle ne pouvait plus bouger ni parler. Pire encore, cette dernière avait du mal à respirer.

Aidan Wilkie et sa fille NoemiCrédit Photo : Capture d’écran YouTube / KHOU 11

Face à l’urgence de la situation, Emi a gardé son sang-froid malgré son jeune âge. Elle a d’abord retourné sa mère sur le côté avant de la rassurer.

Elle a ensuite appelé ses grands-parents, qui vivent en Géorgie, via FaceTime, à près de 1 100 kilomètres du domicile familial. Ceux-ci ont alors contacté les secours.

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Une héroïne haute comme trois pommes

Alors qu’une ambulance était en route, la courageuse Emi est restée en ligne avec ses grands-parents, tandis que ces derniers guidaient les secouristes jusqu’à l’appartement.

Pendant l’appel, le couple a expliqué avoir appris à sa petite-fille comment demander de l’aide dans ce genre de situation.

En attendant l’arrivée des secours, Noemi est montée sur une chaise pour déverrouiller la porte d’entrée et leur permettre d’entrer plus facilement.

Par chance, la mère, Aidan Wilkie, s’en est sortie, notamment grâce au calme olympien dont sa fille a fait preuve.

« La seule chose dont je me souviens de tout ça, c’est qu’elle me caressait les cheveux. Je l’entendais dire : “Maman, ça va aller” », a raconté la femme à propos d’Emi lors d’une interview pour KYTX.

La petite Emi lors de la cérémonie organisée pour elleCrédit Photo : Capture d’écran YouTube / KHOU 11

De son côté, Tim Spurgeon, un ambulancier qui est intervenu sur place, a salué le courage de la fillette, qualifiant ses actions de «très courageuses».

Lors d’une cérénomie, Emi a reçu un certificat, un ours en peluche et un stéthoscope pour récompenser sa bravoure.

« C’est sans aucun doute mon héroïne, plus que tout au monde », a déclaré Aidan Wilkie.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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