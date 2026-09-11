Persuadé de vivre une histoire d'amour avec Céline Dion, il se fait arnaquer de 10 000 euros mais continue de croire que c'est réel

Sur la chaîne belge VRT, une femme a témoigné sur l’escroquerie sentimentale que subit son père, persuadé de vivre une histoire d’amour avec Céline Dion. Il lui aurait déjà envoyé 10 000 euros et semble convaincu que son idylle est réelle malgré les avertissements de sa fille.

Depuis plusieurs années, les escroqueries en ligne visant les cœurs solitaires font des ravages à l’image de la célèbre histoire d’Anne, une Française de 51 ans, arnaquée de 830 000 euros par un faux Brad Pitt. En Belgique, le phénomène frappe également.

Dans l’émission “WinWin”, diffusée sur la chaîne flamande VRT, une femme s’est confiée sur l’arnarque dont est victime son père, toujours dans le déni. En effet, ce dernier aurait déjà déboursé 10 000 euros pour aider Céline Dion.

Trompé par des escrocs qui échangent virtuellement avec lui, il aurait notamment acheté plusieurs cartes-cadeaux et transféré par messages les codes pour s’en servir. La fausse Céline aurait trompé ce fan en lui expliquant avoir des difficultés financières ponctuelles, en raison de la gestion de son argent par son agent:

« Le soir du Nouvel An 2025, mon père est resté assis devant la porte d’entrée toute la journée, ses valises prêtes. Il devait prendre un taxi pour l’aéroport. De là, un jet privé appartenant à Céline Dion devait l’emmener aux Etats-Unis. Il avait payé une fortune de sa poche. Bien sûr, personne n’est venu. »

Que faire pour sauver un proche arnaqué dans le déni ?

La famille de la victime, désemparée, a toutes les peines du monde à lui faire entendre raison. De plus, elle se sent elle aussi menacée :

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« Il partage tout avec les escrocs. Y compris des informations nous concernant : photos, adresses et anecdotes sur les petits-enfants »

Cette situation est loin d’être un cas isolé, comme le rappelle Catherine Van de Heyning, procureure au sein de la section cybercriminalité d’Anvers. Elle confirme à Radio 2 recevoir régulièrement des dossiers concernant des arnaques sentimentales, avec des pertes colossales pour les victimes.

La magistrate note l’engrenage infernal dans lequel sont embarquées les victimes. Ces dernières croient dur comme fer être dans le vrai, malgré l’intervention des proches.

« Si elles ignorent toutes ces confrontations, elles deviennent des proies faciles. On peut comparer cela à une addiction »

Si vous êtes victime d’une arnaque aux sentiments, il faut récolter le plus de preuves possibles (numéros de téléphone, SMS, captures des échanges…) et déposer plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie. Les escroqueries peuvent également être signalées sur la plateforme en ligne THESEE. Il convient également de prévenir sa banque pour faire opposition à certains virements ou bloquer sa carte bancaire. En tant que proche d’une victime, vous pouvez saisir un juge des tutelles et réclamer une mise sous protection.