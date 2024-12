Qu'est-ce que l'hyrox, ce nouveau sport tendance qui fait de plus en plus d'adeptes ?

Vous avez envie de vous mettre au sport ? Découvrez l’hyrox, une nouvelle pratique sportive qui séduit de plus en plus.

Il ne reste plus que quelques jours avant le passage à la nouvelle année et comme le veut la tradition, nous devons prendre de bonnes résolutions. Il s’agit de petites habitudes que nous allons avoir au quotidien ou d’objectifs personnels à atteindre pendant l’année. Parmi les bonnes résolutions les plus courantes, on retrouve celle de faire du sport.

Crédit photo : iStock

Si vous n’avez pas encore trouvé votre sport de prédilection, cette nouvelle pratique pourrait peut-être vous plaire. Il s’agit de l’hyrox, un mélange entre le crossfit, très populaire en ce moment, le fitness et la course à pied. On vous explique.

Qu’est-ce que l’hyrox ?

L’hyrox est une pratique sportive récente puisqu’elle est née en Allemagne en 2017. Elle se présente sous la forme d’une course de 8 kilomètres qui combine endurance et force. Entre chaque kilomètre, le sportif doit réaliser une série d’exercices dans un temps limité. Cela peut être des squats, du rameur, des pompes, des fentes avec des poids ou encore des burpees.

Crédit photo : iStock

Cette pratique est accessible à tout le monde dès l'âge de 16 ans. Les personnes plus âgées peuvent également participer si elles sont assez en forme, comme cette mamie qui a battu un record du monde de pompes. Comme le précise TF1 Info, aucune course d’hyrox ne se ressemble puisque les exercices varient à chaque fois. Ce sport prend de plus en plus d’ampleur, à tel point que des compétitions mondiales sont organisées en salle. En novembre 2023, 3 500 athlètes se sont réunis à Paris dans une compétition d’hyrox.

La course est accessible pour tous les âges, avec des départs toutes les 10 minutes lors des compétitions. Bien sûr, il est possible d’aller à son propre rythme pour éviter de se blesser, s’améliorer et prendre du plaisir.