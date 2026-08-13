“La taille d'un tronc” : Une femme de 64 ans rend visite à son fils à l'hôpital, elle meurt écrasée par une branche d'arbre

À Roubaix, une femme âgée de 64 ans est décédée le 11 août dernier après avoir été écrasée par une branche d’arbre, dans le jardin d’un centre de rééducation.

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Des branches d'arbre sur la route

Un drame est survenu ce mardi 11 août au centre de rééducation Guy-Talpaert, à Roubaix. Ce jour-là, Marie-Hélène, une femme âgée de 64 ans, rendait visite à son fils qui était soigné sur place après plusieurs semaines de coma.

Le centre de rééducation de RoubaixCrédit photo : Centre Guy-Talpaert

Alors qu’elle se trouvait dans le jardin du centre de rééducation aux côtés de son fils, elle a décidé d’aller sous les arbres pour avoir un peu d’ombre. Cependant, une branche d’arbre, “de la taille d’un tronc”, a cédé et lui est tombée dessus, tout comme cet élagueur qui est mort étouffé coincé sous les feuilles d’un palmier.

Elle décède sur le coup

Malheureusement, Marie-Hélène est décédée sur le coup et malgré l’intervention rapide des secours, ils n’ont rien pu faire. Son fils, qui se trouvait à ses côtés, a été gravement blessé.

“Il a des lésions aux vertèbres, à la rate, au bassin ainsi qu’une fracture d’une partie de la colonne vertébrale. Ils vont le garder au moins un mois à l’hôpital. Il est choqué par ce qui s’est passé”, a indiqué le frère de la victime à La Voix du Nord.

Une ambulanceCrédit photo : iStock

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Le jardin va être sécurisé

Suite à ce drame, la direction du centre de rééducation va prendre plusieurs mesures “afin de garantir la sécurité de tous, tout en assurant la continuité des soins”. Les jardins et les parcs de l’établissement vont être fermés et une société d’élagage va intervenir pour sécuriser les lieux. L’entreprise va “identifier les éventuels risques” dans les extérieurs.

Une enquête a également été ouverte “afin de déterminer les circonstances de cet accident”. Un accompagnement psychologique a été proposé aux patients, professionnels et visiteurs du centre.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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