Réclamant le « droit au soleil », ils s'opposent aux plantations d'arbres pour conserver... leur vue mer

Les habitants d'une ville de bord de mer sont aujourd'hui vent debout contre un projet qui menacerait la vue imprenable, dont ils jouissent depuis leur logement.

Ils font la sourde oreille et refusent de perdre la vue.

Des habitants d'une célèbre station balnéaire, située sur le littoral ouest de la France, s'opposent à une plantation d'arbres, prévue à proximité de la plage et de leurs logements, car celle-ci menace d'obscurcir leur vue mer.

Réclamant le « droit au soleil », ces riverains voient en effet d'un très mauvais œil ce projet municipal et ont décidé de lancer une pétition, pour le faire tomber à l'eau.

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Ils s'opposent à des plantations d'arbres pour conserver leur vue mer

Ce conflit divise actuellement la ville de La Baule (Loire-Atlantique), indiquent nos confrères du Parisien.

Ce différend, qui oppose les riverains et la mairie, prend sa source dans le projet de réhabilitation du célèbre remblai de la commune. Longeant la fameuse baie du Pouliguen, considérée comme l'une des plus belles du monde, cette vaste allée forme une partie de la longue promenade de bord de mer qui s'étend jusqu'à Pornichet.

Aussi belle soit-elle, la promenade souffre néanmoins d'un manque de végétation et d'espaces adaptés aux nouvelles mobilités. C'est pourquoi la municipalité de La Baule a décidé d'agir, en faisant le choix notamment de replanter des arbres. L'objectif étant d'avoir, à l'avenir, « deux fois plus de surface végétale qu’avant », indique Marc Bréhat, directeur des espaces verts et de l’environnement, à la mairie de La Baule.

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« Avant, on avait une plate-bande d’1,80 m de large au milieu de quatre voies de circulation. Il faut de la place pour les vélos, les piétons et la nature : on aura deux fois plus de surface végétale qu’avant » (Marc Bréhat)

Depuis le lancement du projet, quelques arbres, dont des frêles tamaris, des chênes verts, des pins ou encore des cyprès, ont d'ores et déjà été plantés sur les lieux. Ce qui a le don d'irriter de nombreux riverains, résidant en bord de mer. Agacés et surtout inquiets à l'idée de perdre leur vue imprenable sur la baie, certains d'entre eux ont donc lancé une pétition, qui a été déposée dans les boîtes aux lettres du voisinage. Sur le document, ces habitants en colère déclarent ainsi qu'ils « s’unissent pour réclamer leur droit au soleil ».

Les riverains réclament notamment la plantation de petites haies à la place de grands arbres, car ils craignent que la pousse de ces derniers supprime, à terme, leur vue mer. Ce qui risque, par ricochet, de faire baisser la valeur de leurs biens.

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Du côté de la mairie, on se défend de vouloir entièrement végétaliser l'endroit, tout en rappelant que le projet a été validé en amont après avoir fait l'objet d'une concertation.

« On a un petit arbre tous les 8 à 10 mètres mais de chaque côté de la promenade, en quinconce. L’idée n’est pas de construire un mur vert », affirme ainsi Marc Bréhat.

Et le maire Franck Louvrier d'ajouter : « C’est un projet qui a été travaillé depuis plusieurs années et il y a eu une concertation qui a duré plus d’un an. Ça a été acté en conseil municipal. Tout le monde s’est mis d’accord sur la revégétalisation de la promenade de mer ».

Sauf revirement, il n'y a donc aucun retour en arrière possible.