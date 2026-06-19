Un policier brésilien de 56 ans chute lors d'une descente en rappel et s'écrase contre un pilier, la vidéo est insoutenable

Au Brésil, un sergent de la police militaire a été gravement blessé après un accident lors d’une descente en rappel. Les images de l’incident, à la limite de l’insoutenable, ont de quoi choquer les internautes.

Même les professionnels les plus aguerris ne sont pas à l’abri d’un accident en cas de manœuvre extrême. Âgé de 56 ans, un sergent de la police militaire brésilienne était en escapade nature dans le district de Santo Hilario, à Pimenta, dans l’Etat de Minas Gerais.

Il a été grièvement blessé après avoir fait une chute alors qu'il pratiquait la descente en rappel sur un pont en béton. L'incident s'est produit dimanche et a été filmé par des personnes qui assistaient à l'activité.

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Sur la terrifiante vidéo partagée par un internaute, on voit le militaire recevoir de l'aide alors qu'il se préparait à entamer la descente à l'aide de cordes fixées à la structure du pont.

La vie sauve, il souffre de multiples blessures

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Selon les témoignages, lorsqu’il a atteint la partie inférieure de la structure, le câble de sécurité a été autorisé à être relâché. Il est alors tombé et, une fois arrivé au bout de la corde, il a été projeté dans un mouvement pendulaire. Incapable de stabiliser son mouvement, il a fini par heurter une paroi rocheuse, puis l'un des piliers du pont. Il est ensuite retombé dans l'eau et a de nouveau heurté la structure.

Le sauvetage a été effectué avec l'aide de personnes qui se trouvaient à bord d'un bateau à proximité, ainsi qu'avec l'intervention de la police militaire et des pompiers.

Crédit photo : TripAdvisor

La victime a été transportée à la Santa Casa de Piumhi. Selon les informations communiquées, elle souffre d'une fracture de côte, d'un pneumothorax, d'écorchures à la jambe gauche et de blessures graves au bras gauche. Bien heureusement, ses jours ne sont pas en danger et le quinquagénaire restera hospitalisé plusieurs jours pour un suivi médical.