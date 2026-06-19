Un policier brésilien de 56 ans chute lors d'une descente en rappel et s'écrase contre un pilier, la vidéo est insoutenable

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Un homme chute lors de sa descente en rappel

Au Brésil, un sergent de la police militaire a été gravement blessé après un accident lors d’une descente en rappel. Les images de l’incident, à la limite de l’insoutenable, ont de quoi choquer les internautes.

Même les professionnels les plus aguerris ne sont pas à l’abri d’un accident en cas de manœuvre extrême. Âgé de 56 ans, un sergent de la police militaire brésilienne était en escapade nature dans le district de Santo Hilario, à Pimenta, dans l’Etat de Minas Gerais.

Il a été grièvement blessé après avoir fait une chute alors qu'il pratiquait la descente en rappel sur un pont en béton. L'incident s'est produit dimanche et a été filmé par des personnes qui assistaient à l'activité.

Sur la terrifiante vidéo partagée par un internaute, on voit le militaire recevoir de l'aide alors qu'il se préparait à entamer la descente à l'aide de cordes fixées à la structure du pont.

La vie sauve, il souffre de multiples blessures

La suite après cette vidéo

Selon les témoignages, lorsqu’il a atteint la partie inférieure de la structure, le câble de sécurité a été autorisé à être relâché. Il est alors tombé et, une fois arrivé au bout de la corde, il a été projeté dans un mouvement pendulaire. Incapable de stabiliser son mouvement, il a fini par heurter une paroi rocheuse, puis l'un des piliers du pont. Il est ensuite retombé dans l'eau et a de nouveau heurté la structure.

Le sauvetage a été effectué avec l'aide de personnes qui se trouvaient à bord d'un bateau à proximité, ainsi qu'avec l'intervention de la police militaire et des pompiers.

Le pont CachoeiraCrédit photo : TripAdvisor

La victime a été transportée à la Santa Casa de Piumhi. Selon les informations communiquées, elle souffre d'une fracture de côte, d'un pneumothorax, d'écorchures à la jambe gauche et de blessures graves au bras gauche. Bien heureusement, ses jours ne sont pas en danger et le quinquagénaire restera hospitalisé plusieurs jours pour un suivi médical.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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