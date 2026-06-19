Une femme de 33 ans survit à un accident sur l'autoroute, puis meurt percutée en tentant de sauver son chien

Après avoir survécu à un accident de la route, une Américain est morte en tentant de sauver son chien qui avait traversé la chaussée.

Un drame glaçant.

Le lundi 8 juin 2026, une Américaine de 33 ans a survécu à un accident sur une autoroute du Kentucky, avant de trouver la mort en tenant de sauver son chien qui s’était retrouvé au milieu de la circulation, rapport le New York Post.

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Elle décède en tentant de sauver son chien

La victime, Siddhi Morabia, était assise sur le siège passager d’une voiture lorsque celle-ci a fait de l’aquaplaning avant de heurter un mur en béton, a déclaré le policier Scottie Pennington au journal américain.

La conductrice et la jeune femme n’ont pas été blessées lors de l’impact. De son côté, Siddhi Morabia est sortie du véhicule et a ouvert la portière arrière pour vérifier si son chien allait bien.

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L’animal s’est alors échappé et a couru tout droit sur la route très fréquentée, ce qui a incité sa propriétaire à le poursuivre pour le mettre en sécurité.

Alors qu’elle tentait de sauver son compagnon à quatre pattes, la trentenaire et la boule de poils ont été percutées par une Chevrolet Malibu.

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Une grande amoureuse des animaux

Selon nos confrères, Siddhi Morabia a été transportée d’urgence à l’hôpital, mais elle a succombé à ses blessures, tout comme son chien, lui aussi décédé.

L’automobiliste impliqué dans l’accident n’a, pour le moment, pas été poursuivi. Il a par ailleurs été testé négatif à l’alcool et aux stupéfiants.

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La victime travaillait comme kinésithérapeute à Fremont. Grande amoureuse des chiens, elle avait fait, en février 2025, un don à une association caritative en Inde appelée The Voice of Stray Dogs, qui aide à nourrir les animaux dans le besoin.