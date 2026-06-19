Une fillette de 12 ans devient une « petite héroïne » en sauvant sa meilleure amie de la noyade

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Sofia-Ann McKenna (à gauche) et Tamika Hezzell (à droite) se tenant la main à l’hôpital

À 12 ans, une jeune galloise a sauvé son amie de la noyade alors qu’elle faisait une crise d’épilepsie, en gardant son sang-froid et en agissant rapidement.

Une banale journée à la plage au pays de Galles a failli tourner au drame sans l’intervention courageuse de Tamika Hezzell, 12 ans.

Alors qu’elle se baignait avec ses amies, elle a sauvé l’une d’elles en difficulté grâce à une réaction rapide. Elle est aujourd’hui saluée comme une petite héroïne.

À 12 ans, une fillette sauve son amie de la noyade

Les faits se sont produits le 28 mai 2026 à la plage de Pensarn, à Abergele, dans le comté de Conwy, rapporte le magazine américain People.

Tamika Hezzell (12 ans), Sofia-Ann McKenna (14 ans) et leur amie Ruby Wilkins (12 ans) se trouvaient en mer lorsqu’elles ont été surprises par la marée montante.

La plage de Pensarn, à Abergele (Pays de Galles)Crédit Photo : Getty Images

En danger, elles ont tenté de regagner le rivage, sans succès, avant d’être entraînées vers des eaux plus profondes.

Alors qu’elles luttaient contre les vagues, Sofia-Ann a été victime d’une crise d’épilepsie. Elle a alors perdu le contrôle de son corps et a sombré sous l’eau.

Témoin de la scène, Tamika a immédiatement réagi en l’attrapant par les cheveux pour la ramener à la surface. Elle est ensuite parvenue à la maintenir contre son épaule afin d’éviter qu’elle ne coule à nouveau.

La plage de Pensarn, à Abergele (Pays de Galles)Crédit Photo : North Wales Live

Malgré les difficultés et la force du courant, la fillette a continué à nager vers le rivage en soutenant son amie jusqu’à atteindre une zone moins profonde.

« Finalement, elles ont réussi à se rapprocher du rivage en nageant, puis elles ont commencé à appeler à l’aide car Sofia ne répondait plus », a raconté Jade McKenna, la mère de l’adolescente, à North Wales Live.

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Elle est saluée comme une héroïne

Une personne présente sur la plage est intervenue pour pratiquer un massage cardiaque sur Sofia-Ann, qui était inconsciente. Les trois filles ont ensuite été transportées à l’hôpital.

Dans l’ambulance, Sofia-Ann a subi une nouvelle crise. À son arrivée, les médecins ont retiré l’eau de ses poumons. Elle s’est depuis rétablie, au grand soulagement de ses proches.

« Ça m’a profondément bouleversée, j’aurais pu la perdre. Elle va bien maintenant après une semaine de repos à la maison », a confié sa maman à la BBC.

Sofia-Ann en train de se reposer à l'hôpitalCrédit Photo : North Wales Live

Elle a également remercié Tamika pour avoir sauvé sa fille de la noyade alors que celle-ci était aussi en grande difficulté.

« Tamika est ma petite héroïne. Elle a mis Sofia avant elle-même et a agi rapidement. Sans elle et toutes les formidables personnes qui ont aidé, mon bébé ne serait pas là aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

De son côté, Tamika a aussi souffert de séquelles après le sauvetage. Elle a eu du mal à marcher pendant plusieurs jours après s’être cogné les jambes contre des rochers.

Tamika (à gauche) et son amie RubyCrédit Photo : North Wales Live

Une chose est sûre : son sang-froid impressionnant force l’admiration.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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