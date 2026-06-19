Une fillette de 12 ans devient une « petite héroïne » en sauvant sa meilleure amie de la noyade

À 12 ans, une jeune galloise a sauvé son amie de la noyade alors qu’elle faisait une crise d’épilepsie, en gardant son sang-froid et en agissant rapidement.

Une banale journée à la plage au pays de Galles a failli tourner au drame sans l’intervention courageuse de Tamika Hezzell, 12 ans.

Alors qu’elle se baignait avec ses amies, elle a sauvé l’une d’elles en difficulté grâce à une réaction rapide. Elle est aujourd’hui saluée comme une petite héroïne.

À 12 ans, une fillette sauve son amie de la noyade

Les faits se sont produits le 28 mai 2026 à la plage de Pensarn, à Abergele, dans le comté de Conwy, rapporte le magazine américain People.

Tamika Hezzell (12 ans), Sofia-Ann McKenna (14 ans) et leur amie Ruby Wilkins (12 ans) se trouvaient en mer lorsqu’elles ont été surprises par la marée montante.

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En danger, elles ont tenté de regagner le rivage, sans succès, avant d’être entraînées vers des eaux plus profondes.

Alors qu’elles luttaient contre les vagues, Sofia-Ann a été victime d’une crise d’épilepsie. Elle a alors perdu le contrôle de son corps et a sombré sous l’eau.

Témoin de la scène, Tamika a immédiatement réagi en l’attrapant par les cheveux pour la ramener à la surface. Elle est ensuite parvenue à la maintenir contre son épaule afin d’éviter qu’elle ne coule à nouveau.

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Malgré les difficultés et la force du courant, la fillette a continué à nager vers le rivage en soutenant son amie jusqu’à atteindre une zone moins profonde.

« Finalement, elles ont réussi à se rapprocher du rivage en nageant, puis elles ont commencé à appeler à l’aide car Sofia ne répondait plus », a raconté Jade McKenna, la mère de l’adolescente, à North Wales Live.

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Elle est saluée comme une héroïne

Une personne présente sur la plage est intervenue pour pratiquer un massage cardiaque sur Sofia-Ann, qui était inconsciente. Les trois filles ont ensuite été transportées à l’hôpital.

Dans l’ambulance, Sofia-Ann a subi une nouvelle crise. À son arrivée, les médecins ont retiré l’eau de ses poumons. Elle s’est depuis rétablie, au grand soulagement de ses proches.

« Ça m’a profondément bouleversée, j’aurais pu la perdre. Elle va bien maintenant après une semaine de repos à la maison », a confié sa maman à la BBC.

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Elle a également remercié Tamika pour avoir sauvé sa fille de la noyade alors que celle-ci était aussi en grande difficulté.

« Tamika est ma petite héroïne. Elle a mis Sofia avant elle-même et a agi rapidement. Sans elle et toutes les formidables personnes qui ont aidé, mon bébé ne serait pas là aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

De son côté, Tamika a aussi souffert de séquelles après le sauvetage. Elle a eu du mal à marcher pendant plusieurs jours après s’être cogné les jambes contre des rochers.

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Une chose est sûre : son sang-froid impressionnant force l’admiration.