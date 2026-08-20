Les 3 soeurs percutées par les 5 adolescents de 15-17 ans roulant à contresens se battent pour leur survie à l'hôpital

Les quatre membres de la même famille blessés après avoir été percutés par une voiture roulant à contresens sur l’autoroute se trouvent actuellement dans un état critique.

Dimanche 16 août, cinq adolescents âgés de 15 à 18 ans ont perdu la vie dans un accident sur l’autoroute M9, près de Moone, dans le comté de Kildare en Irlande. Le drame s’est produit aux alentours de trois heures du matin.

Les cinq jeunes circulaient à pleine vitesse et à contresens lorsqu’ils ont percuté de plein fouet une voiture transportant quatre membres d’une même famille.

Quelques jours plus tard, un proche des quatre personnes grièvement blessées dans l’impact a donné de leurs nouvelles. Certaines d’entre elles se battent pour leur survie, rapporte Metro.

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Les victimes de la collision dans un état de critique

La voiture percutée avait à son bord les sœurs Niamh et Alma Kinsella, toutes deux trentenaires, leur sœur cadette, Ella Hendricken, âgée d’une vingtaine d’années, ainsi que le fils de sept ans d’Alma, Yemi.

Les trois sœurs et le jeune garçon sont toujours hospitalisés à la suite de l’accident qui a coûté la vie à cinq adolescents, soupçonnés d’avoir pris la route en sens inverse afin de récolter des likes sur les réseaux sociaux.

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Niamh et Alma Kinsella se trouvent au Tallaght University, dans un état critique. Ella Hendricken est au St Vincent’s University Hospital dans un état grave. Yemi, lui, est soigné au Children’s Health Ireland, à Crumlin. L’ami d’Ella Hendricken, Bryan Curley, a créé une cagnotte GoFundMe afin de soutenir la famille et leurs proches.

« Cette période a été incroyablement difficile et éprouvante pour Ella, Niamh, Alma et leurs proches. Elles doivent maintenant affronter un long et difficile chemin », a-t-il indiqué sur le site.

Avant d’ajouter :

« Pour le moment, je vous demande de les garder tous dans vos pensées et vos prières. Tous les fonds récoltés seront directement reversés à la famille ».

Pour l’heure, près de 517 700 euros ont déjà été récoltés.

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Une famille « charmante » et « discrète »

Selon le journal britannique, Niamh et Alma Kinsella se trouvaient à l’avant du véhicule, tandis qu’Ella Hendricken et l’enfant étaient à l’arrière au moment de la collision. Les quatre membres de la famille se rendaient à l’aéroport de Dublin pour assister à un mariage au Royaume-Uni.

Ella Hendricken travaillerait comme assistante sociale et Niamh Kinsella serait professeure d’EPS dans une école locale. Les habitants ont décrit la famille comme «charmante» et «discrète».

Les cinq adolescents ont été identifiés comme étant Joey Carthy, Alex McCarthy, Jeremy O’Brien, Jack Kennedy et Kamil Pustkowski.

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Seamus McEntee, curé des paroisses d’Athy et de Moone, a qualifié cette situation de « tragique ».

« Les gens sont désemparés, choqués et ont vraiment du mal à comprendre. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées. Nos pensées et nos prières vont aux blessés, auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement », a-t-il déclaré, cité par la BBC.

Loin d’être des enfants de cœur, les cinq jeunes auraient été impliqués dans plusieurs vols et tentatives de cambriolage avant l’accident. Une source des autorités assure que les adolescents terrorisaient les habitants depuis des semaines.

Une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.