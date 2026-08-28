Séquestrée et torturée, une adolescente autiste de 14 ans retrouvée avec un poids de seulement 16 kilos

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Une maison de l'horreur à Oneida, aux USA

Aux États-Unis, une adolescente atteinte d’autisme a été retrouvée séquestrée, torturée et affamée et pesant seulement 16 kilos.

Une nouvelle “maison de l’horreur” a été découverte par les autorités à Oneida, dans l’État du Wisconsin, aux États-Unis. Une famille est accusée d’avoir séquestré et maltraité une adolescente de 14 ans atteinte d’autisme.

L’enquête a débuté le 21 août 2025 après un appel du père, Walter Goodman, au 911 indiquant que l’adolescente était « juste allongée là, les yeux ouverts, de façon effrayante ». Le patriarche avait précisé qu’elle était léthargique et alternait entre vomissements et coma.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que l’enfant ne pesait que 16 kg et que sa clavicule, sa cage thoracique, sa hanche et ses pommettes étaient « très saillantes ». À l’hôpital, les médecins ont relevé une insuffisance respiratoire, un dysfonctionnement cardiaque, une hépatite aiguë sévère, une pancréatite, une hypothermie et une hypoglycémie.

Une adolescente retrouvée séquestrée et maltraitéeCrédit photo : GoFundMe

L’ampleur de la négligence dont elle était victime est devenue flagrante lors de son passage à l’hôpital. Le corps médical s’est rendu compte qu’elle n’était pas en mesure d’ouvrir le robinet ou de prendre une douche par ses propres moyens. Elle se déplaçait de son lit à la salle de bain en s’appuyant contre le mur. Aux infirmières, elle a confié qu’elle n’était douchée qu’une fois par semaine, voire par mois.

Quatre arrestations et déjà une condamnation

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Dans des échanges de SMS récupérés par la police, la belle-mère de l’adolescente, Melissa Goodman, aurait dit à sa fille Savanna LeFever et Kayla Stemler (petite-amie de Savanna) de « lui donner une fessée », et aurait partagé des photos de l’enfant allongée sur le sol, vêtue seulement d’un sous-vêtement et d’une paire de chaussettes.

Melissa et Walter Goodman, Savanna LeFever et Kayla StemlerCrédit photo : Outagamie County Jail

Dans une cagnotte GoFundMe, sa cousine a déclaré que la jeune fille avait entamé une guérison miraculeuse après avoir survécu à la « Maison des horreurs ». Elle a notamment retrouvé un poids de forme de plus de 35 kilos.

« Son optimisme et sa positivité naturelle l’ont aidée à éviter le désespoir et la dépression qui accompagnent souvent les victimes de maltraitance. Entourée de l’amour de sa famille et du soutien indéfectible de ses proches, elle apprivoise peu à peu son passé et envisage un avenir meilleur. »

Walter GoodmanCrédit photo : NBC

Les autorités ont arrêté le père Walter Goodman, sa femme d’un second mariage Melissa Goodman, la fille de cette dernière Savanna LeFever et sa petite amie Kayla Stemler. S’ils ont tous plaidé non coupable, Melissa Goodman a été condamnée à 15 ans de prison, tandis que Kayla Stemler a été condamnée à huit ans de prison pour son implication. Les autres attendent leur jugement.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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