Le fils de 19 ans menace de se suicider, son père tombe en tentant de le retenir... la mère saute à son tour, toute la famille meurt

En Inde, une famille entière a perdu la vie dans des conditions tragiques.

Un fait divers qui fait froid dans le dos.

Il y a quelques jours, un Indien de 19 ans s’est jeté dans le vide sous les yeux de ses parents. Le père est tombé en tentant de le rattraper, tandis que la mère a sauté à son tour après avoir assisté à la scène.

Un jeune de 19 ans menace de se suicider

Les faits se sont déroulés le vendredi 21 août dans l’État de Maharashtra, en Inde, rapporte le média The Indian Express.

Au cours de la matinée, vers 10h, une dispute a éclaté entre Kunal Chandgude, 19 ans, et ses parents, Murlidhar, un chauffeur de taxi de 48 ans et son épouse Sangita.

La raison ? Selon les premières informations, le désaccord aurait éclaté autour de l’achat d’un nouvel iPhone, que le couple aurait refusé de financer par manque d’argent. D’après les sources locales, cette version a depuis été remise en cause par la famille des victimes et des enquêteurs.

Crédit Photo : Facebook

Si les circonstances restent encore floues, le jeune homme s’est bel et bien dirigé seul vers la colline de Khawadya à Tisgaon, menaçant de s’ôter la vie. Inquiets, ses parents l’ont rapidement suivi pour tenter de l’en dissuader.

Alertés de la situation, des agents de police, des pompiers, ainsi que des villageois se sont rendus sur les lieux. Ensemble, ils ont supplié le garçon de redescendre.

Crédit Photo : DR

La suite après cette vidéo

Toute la famille meurt

Au bout de trois heures de discussion, aux alentours de 13h, Murlidhar s’est approché de son fils pour essayer de le retenir. Kunal a alors perdu l’équilibre et chuté dans le vide.

En tentant de le sauver, son père a lui aussi basculé et est tombé avec lui, nous apprend The Indian Express dans une mise à jour.

« Le garçon est tombé de la falaise et, en s’accrochant à la main de son père, l’a entraîné avec lui », a indiqué Vinay Gowda, le préfet du district.

Crédit Photo : Facebook

De son côté, Sangita a vu son mari chuter avec leur enfant. Elle a alors sauté elle aussi. Les trois corps ont été retrouvés quelques minutes plus tard en contrebas.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette tragique affaire. Selon les autorités locales, les époux Chandgude étaient en proie à des tensions et à des disputes. Ils vivaient séparément depuis plusieurs années. Le couple avait également perdu son fils aîné, décédé il y a environ six ans.