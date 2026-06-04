Une ado de 13 ans gagne des milliers après que son père millionnaire lui a coupé les vivres

Fille d’un chef d’entreprise millionnaire, une ado de 12 ans a dû gagner elle-même son argent de poche afin d’en comprendre la valeur, un défi qu’elle a relevé en développant un business lucratif.

Apprendre la valeur de l’argent dès l’enfance était essentiel pour Mindy Paul, expert en accumulation de richesse de 48 ans originaire d’Angleterre.

C’est pourquoi il a décidé de cesser de gâter ses deux enfants afin de leur faire comprendre l’importance de la gestion financière.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette expérience a porté ses fruits, rapporte le Daily Mail.

Une ado gagne son argent grâce à un business rentable

En 2024, ce père de famille a remarqué que sa fille Dani, alors âgée de douze ans, obtenait tout ce qu’elle voulait « trop facilement », des sacs à main Gucci aux vêtements Ralph Lauren.

Ainsi, lorsque la jeune fille a demandé un nouvel iPhone, il a choisi de ne plus lui donner d’argent en dehors de la nourriture et des besoins essentiels. Une règle également appliquée à son fils Nayden, 15 ans. Résultat : le frère et la sœur ont dû financer leurs propres dépenses.

Crédit Photo : Mindy Paul

Le patriarche a ensuite lancé un défi à Dani : elle pourrait obtenir un nouveau smartphone si elle gagnait 200 euros en 30 jours pour contribuer à son achat, puis rembourser le reste (environ 1 160 euros) sur les douze mois suivants.

Pour relever le challenge, Dani s’est tournée vers la plateforme Vinted, où elle a gagné près de 600 euros en un mois en revendant des vêtements devenus trop petits. De son côté, son frère aîné a suivi son exemple.

Crédit Photo : Mindy Paul

Depuis qu’elle gagne son propre argent, l’adolescente a accumulé environ 1 400 euros. Elle économise désormais pour financer des cours de théâtre, rembourser son téléphone et s’offre parfois des bijoux ainsi que des posters.

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« L’argent donne la liberté »

Aujourd’hui, Mindy Paul, qui a généré des millions grâce à son entreprise de conseil, juge « irresponsable » le fait que certains parents n’enseignent pas à leurs enfants la valeur de l’argent et comment générer leurs propres revenus.

« La vie est dure. Je préfère préparer mes enfants afin que, lorsque des temps difficiles arrivent, ils ne se replient pas sur eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« Ils savent qu’ils peuvent réellement gérer des revenus et survivre. C’est un peu comme apprendre à nager à ses enfants : sinon, ils se noient ».

Crédit Photo : Mindy Paul

S’il reconnaît que sa méthode peut être critiquée, il estime néanmoins qu’elle leur permet de mieux appréhender les enjeux financiers

« Quand ils étaient petits, je n’avais pas beaucoup d’argent. Ce n’est que depuis six ou sept ans que ma situation a vraiment explosé. Ils se souviennent de nos anciennes conditions de vie… Ils voient comment leur père contribue et aide les autres. J’ai aussi fait beaucoup de dons à des associations », a-t-il expliqué.

Selon ce chef d’entreprise millionnaire, apprendre l’indépendance financière aux enfants vise à leur montrer qu’ils peuvent construire leur propre avenir s’ils travaillent dur.

« L’argent donne la liberté et des choix. Sans argent, on ne peut pas vivre comme on le souhaite… Bien sûr, ce n’est pas tout dans la vie, mais il faut apprendre aux enfants à rêver grand », a-t-il conclu.

Une leçon que Dani et Nayden ne sont pas près d’oublier.