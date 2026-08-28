Un père s'effondre et meurt en découvrant le cadavre de son fils de 42 ans

Terrible drame en Ille-et-Vilaine où un octogénaire est mort sur le coup en découvrant le cadavre de son fils à son domicile.

Une maison située à Médréac, au nord ouest de Rennes, en Ille-et-Vilaine, a été le théâtre d’un drame glaçant. Deux corps sans vie ont été retrouvés sur place, ceux d’un père et de son fils.

Un octogénaire s’effondre en découvrant le cadavre de son fils

Les faits se sont déroulés dans la soirée du mardi 25 août, selon les informations de Rennes Infos Autrement, confirmées par Le Télégramme. Que s’est-il passé ?

Ce soir-là, vers 20h30, un octogénaire s’est rendu chez son fils, âgé de 42 ans et habitant de cette petite commune. Mais la visite a pris une tournure dramatique.

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À l’intérieur, le vieil homme serait tombé nez à nez avec le cadavre de son enfant. Une scène qui lui aurait été fatale. Selon nos confrères, le patriarche a été victime d’un malaise cardiaque.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers et le Samu ont tenté de le réanimer, sans succès . L’homme a été déclaré mort sur les lieux, tout comme le quadragénaire.

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Une enquête ouverte

Après cette découverte, les dépouilles des deux hommes ont été transférées à l’Institut médico-légal de Rennes. Des autopsies doivent désormais être pratiquées afin d’éclaircir les circonstances de ces deux décès.

Contacté par Le Télégramme, Frédéric Teillet, procureur de la République, a indiqué « qu’à ce stade, aucun élément suspect n’est relevé dans la découverte de ces deux personnes décédées ».

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Les examens médicaux permettront notamment de déterminer si le malaise cardiaque de l’octogénaire est lié au choc provoqué par la découverte du corps de son fils.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Celle-ci a été confiée à la brigade de gendarmerie de Montauban-de-Bretagne.