Il découvre que sa femme est infidèle... et la tue de 3 coups de fusil alors qu'elle le filme, sa peine fait scandale

Au Texas, un homme a été condamné pour le meurtre de son épouse, tuée au fusil de chasse devant leur domicile.

En 2024, un jury entièrement féminin a condamné Carey Birmingham, un Américain de 60 ans, à dix ans d’emprisonnement après avoir visionné une vidéo le montrant abattre sa femme, Patricia Birmingham, 48 ans. Cette affaire a suscité la controverse en raison de la clémence du verdict.

Une vidéo montre un homme abattre son épouse

Les faits remontent au 6 décembre 2021 à Spring, près de Houston, au Texas, rapporte la presse locale.

Ce jour-là, une violente altercation a éclaté entre les époux devant leur domicile. Selon les éléments présentés au procès, Carey Birmingham venait de découvrir que son épouse entretenait une relation extraconjugale.

Après une dispute d’environ 30 minutes, le sexagénaire a saisi un fusil de chasse avant d’ouvrir le feu sur sa femme dans l’allée de leur maison.

⚠️ VIDEO SHOWS MOMENTS BEFORE CAREY BIRMINGHAM KILLED HIS WIFE 🔫😬



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La scène a été filmée par le téléphone portable de la victime. Sur les images, on entend l’homme tirer à trois reprises avec son arme. Avant de passer à l’acte, il lui aurait dit qu’elle allait « rencontrer Jésus ».

La fusillade a eu lieu alors que la fille du couple, Olivia, 17 ans, était à l’école. Alertés par les coups de feu, des voisins ont contacté les forces de l’ordre. À leur arrivée, les agents ont découvert le corps sans vie de Patricia Birmingham et ont interpellé son mari.

Il aurait agi sous le coup de l’émotion

Poursuivi pour meurtre, Carey Birmingham a plaidé coupable lors de son procès. À la barre, ses avocats ont soutenu que leur client avait agi « sous l’effet de l’émotion et d’une passion soudaine » après avoir découvert l’infidélité de son épouse.

« Nous n'avons jamais cherché à justifier les actes de notre client, mais la défense ne portait pas sur la justification. Il s'agissait de comprendre pourquoi il avait agi ainsi », avait alors expliqué Anthony Osso, avocat de la défense.

De son côté, Olivia avait estimé à l’époque que la défense de son père était pour le moins discutable.

« Je ne sais pas… la passion soudaine ? Il faut qu’il y ait quelque chose derrière. Il faut avoir pris cette décision en soi depuis un certain temps, je pense. Pour faire quelque chose comme ça, pour faire ça à quelqu’un qu’on aime vraiment », a-t-elle ajouté.

La suite après cette vidéo

Une condamnation jugée trop clémente

Finalement, Carey Birmingham s’est vu infliger dix ans de prison, alors qu’il encourait jusqu’à 20 ans derrière les barreaux. Il a également reçu une amende.

Crédit Photo : DR

Cette décision n’a pas fait l’unanimité. De nombreuses personnes l’ont jugée « trop légère » au regard de la gravité des faits et de l’existence d’une vidéo montrant le meurtre de Patricia Birmingham.

« Peu importe ce qui a été dit pendant ce procès, vous savez quel genre de femme elle était, et vous savez ce que vous avez fait et comment vous m’avez enlevé la personne que j’aimais le plus au monde », a déclaré Olivia après l’annonce du verdict.

Malgré l’amour qu’elle porte encore à son père, la jeune femme affirme qu’elle ne pourra jamais lui pardonner.