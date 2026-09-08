Un bébé de 11 mois meurt noyé dans un seau rempli de javel, ses parents étaient sur leur téléphone

À Bondy, un nourrisson âgé de 11 mois est décédé après s’être noyé dans un seau rempli de javel. Ses parents se trouvaient dans l’appartement et étaient sur leur téléphone au moment des faits.

Quand on a un bébé, il est important de garder un oeil sur lui en permanence. Malheureusement, la moindre erreur peut être fatale si l’enfant est laissé sans surveillance, et ce même pendant quelques minutes.

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Récemment, un drame a eu lieu à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Un bébé âgé de 11 mois s’est noyé dans un seau rempli de javel. Contrairement à ce bébé empoisonné au Destop par une employée de crèche, le nourrisson se trouvait chez lui, dans l’appartement familial, en compagnie de ses parents.

L’enfant s’est noyé dans la javel

Le bébé a été retrouvé inanimé, la tête plongée dans le seau qui contenait de la javel, victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Les parents de l’enfant se trouvaient à quelques mètres de lui, dans l’appartement, mais ils étaient occupés sur leur téléphone au moment des faits. C’est le père qui a retrouvé l’enfant la tête dans le seau en se rendant dans la cuisine.

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Les parents n’ont rien vu et rien entendu car il est tout à fait possible qu’un enfant se noie sans faire le moindre bruit. Comme le rappelle le ministère des Sports au Parisien, “une noyade peut survenir sans bruit, sans cri, dans 20 centimètres d’eau et en moins de 3 minutes”. Ces drames sont fréquents car en 2025, 27% des noyades concernaient des enfants de moins de 6 ans.

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Le père transporté à l’hôpital

À leur arrivée, les secours ont tenté de réanimer l’enfant, en vain. Tout comme cet homme qui est mort en découvrant le cadavre de son fils, le père a été sous le choc après la tragique découverte. Il a été transporté à l’hôpital tandis que le corps du nourrisson a été transporté à l’Institut médico-légal.

Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis afin d’en savoir plus sur les circonstances du drame.