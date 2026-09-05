Le procès de Lindsay Clancy, accusée d'un triple infanticide, annulé faute d'unanimité des jurés

Aux Etats-Unis, le procès de Lyndsay Clancy, accusée de triple infanticide, a été annulé par le juge suite à l’incapacité des 12 jurés à être unanimes sur le verdict.

C’est le procès qui divise le pays de l’Oncle Sam ! Depuis plusieurs semaines, Lindsay Clancy, 36 ans, encourt la prison à vie pour avoir étranglé ses enfants âgés de cinq ans, trois ans et huit mois.

L'accusée, qui se déplace en fauteuil roulant depuis qu'elle a tenté de se suicider après ce triple infanticide, reconnaît les faits mais plaide non coupable. En effet, sa ligne de défense se tient sur la fragilité de la santé mentale, plaidant la dépression post-partum qui l’aurait poussé à agir de la sorte, en dépit de tout raisonnement. Selon elle, une voix lui aurait ordonné de tuer ses enfants.

Rejeté par l’accusation, ce motif a pourtant suscité de vives réactions aux États-Unis. Notamment chez les femmes qui soutiennent que la dépression post-partum et la psychose post-partum sont bien plus récurrentes qu’on ne le pense. Les psychiatres, proches et ex-compagnons de Lindsay Clancy, appelés à comparaître, ont affirmé que la trentenaire avait sombré dans la dépression depuis ses accouchements.

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Ainsi, après une semaine de délibérations entre les 12 jurés, le juge a prononcé, ce vendredi 3 septembre, l’annulation du procès. La raison invoquée derrière cette annulation est l’incapacité des 12 jurés de s’accorder unanimement sur le verdict. En effet, l'unanimité des jurés est requise pour rendre un verdict dans les procès pénaux aux Etats-Unis.

Un nouveau procès bientôt organisé avec un nouveau jury

Visiblement, le jury était divisé entre 11 jurés favorables à l’acquittement sur le fondement de l'irresponsabilité pénale et un juré opposé à ce verdict, selon l'état des délibérations qui a filtré des échanges entre le juge, la défense et l'accusation.

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Le constat d'un "jury bloqué" survient quand le juge doit prendre acte qu'après plusieurs jours de délibérations les jurés ne parviennent pas à s'entendre. Dans ce cas, le procès est annulé et peut éventuellement être réorganisé ultérieurement, avec un nouveau jury.

Si le procès reste en suspens, Lindsay Clancy ne sera pas libérée pour autant. En fauteuil roulant et fragile psychologiquement, elle devrait rester incarcérée sous surveillance à l’hôpital psychiatrique Tewksbury State Hospital, dans le Massachusetts.