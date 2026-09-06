La maison de Philippe Bouvard cambriolée pendant ses funérailles

Selon Nice-Matin, la maison de Philippe Bouvard, située à Cannes, a été la cible d’un cambriolage le 31 août dernier, jour des funérailles du présentateur radio.

Le 24 août dernier, le monde de l’audiovisuel perdait l’une de ses plus anciennes figures adorée de millions de Français. Philippe Bouvard, créateur notamment des Grosses Têtes, est décédé à l’âge de 96 ans, poussant son dernier souffle dans sa résidence située à Cannes, dans les Alpes-Maritimes.

Une semaine plus tard, tous ses proches étaient réunis au cimetière Grand-Has, accompagnés de plusieurs célébrités et d’une foule nombreuse pour assister aux funérailles de Philippe Bouvard. Malheureusement, pendant ce temps, quelque chose se tramait au domicile du défunt : un cambriolage.

Crédit photo : Nice-Matin

Un cambriolage sans effraction

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Selon Nice-Matin, la maison du chroniqueur et journaliste, située dans le centre-ville de Cannes, a été cambriolée. Un bijou et une importante somme en numéraire auraient été dérobés. Le montant du préjudice n’a pas été communiqué, mais la famille du défunt journaliste a déposé plainte, s’est fait confirmer.

Crédit photo : France 3

Selon Ici Côte d’Azur, le vol aurait été commis sans effraction. Autrement dit, le ou les cambrioleurs auraient eu accès aux lieux le jour de la cérémonie. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances du méfait. Pour l’heure, personne n’a été interpellé dans ce dossier.