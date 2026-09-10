Rouen : un homme de 20 ans se pend sous le pont Jeanne-d'Arc, des témoins sortent leur téléphone et filment sans intervenir

À Rouen, un homme de 20 ans est mort pendu, tandis que des témoins n’ont pas hésité à filmer la scène.

Un terrible drame.

Le pont Jeanne-d’Arc à Rouen a été le théâtre d’une tragédie : un jeune homme de 20 ans a été retrouvé pendu sous la structure. Un acte qui aurait été filmé sans que des témoins n’interviennent.

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Un homme de 20 ans retrouvé pendu sous un pont à Rouen

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 8 au 9 septembre, selon les informations de 76actu, confirmées par une source policière.

Le corps sans vie de la victime a été découvert vers 3 heures du matin. Dans des circonstances qui restent encore floues, l’homme se serait donné la mort par pendaison sur une rambarde située au niveau du skatepark de la ville. Le secteur du pont Jeanne-d’Arc est un endroit particulièrement fréquenté par les habitants.

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Interrogé par nos confrères, un témoin raconte les dessous de cette nuit cauchemardesque. Il assure que le défunt était pendu à un lacet.

« C’était choquant », raconte-t-il au média d’information locale en Seine-Maritime.

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Des témoins qui filment sans intervenir

Toujours selon la personne présente sur les lieux, les secouristes ont tenté de réanimer le vingtenaire, en vain.

« Il a été massé pendant 30 minutes avant que le décès soit déclaré », se souvient-il.

Alertée, la police nationale s’est également rendue sur place, tandis que trois camions de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

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Encore sous le choc, le témoin dénonce l’inaction de certaines personnes ayant assisté à la scène.

« Le pire, c’est qu’il y en a qui l’ont vu se pendre en direct, la seule chose qu’ils ont su faire, c’est de sortir leurs téléphones et de filmer sans rien faire d’autre », assure-t-il.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident et établir s’il s’agit bien d’un suicide, a indiqué la Direction interdépartementale de la police nationale.

À noter que « le corps de la victime a été laissé à la disposition des forces de l’ordre », a déclaré le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours).