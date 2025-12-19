Un influenceur star aux 2,5 millions d'abonnés sur TikTok retrouvé pendu chez lui à l'âge de 31 ans

Jeudi 11 décembre, un influenceur très connu sur TikTok et suivi par près de 3 millions d’abonnés a été retrouvé pendu à son domicile. Il avait 31 ans.

Les réseaux sociaux peuvent être dangereux pour notre santé mentale. En mai dernier, une influenceuse indienne s'est suicidée parce qu'elle n'avait pas assez d'abonnés. Un nouveau drame est survenu ce jeudi 11 décembre, et il a bouleversé des millions d’internautes. Tucker Genal, un influenceur star de TikTok, a été retrouvé mort alors qu’il n’avait que 31 ans. Ses frères, Carson et Connor, ont annoncé son décès sur les réseaux sociaux le 15 décembre dernier.

“Je ne sais même pas par où commencer. Tu étais mon meilleur ami et un grand frère encore meilleur. Toute ma vie, je t’ai admiré et j’ai essayé de suivre tes traces car tu as toujours été mon héros. Une chose est sûre, c’est que je continuerai à t’admirer jusqu’à la fin de ma vie, jusqu’à ce que nous nous retrouvions. Tu étais la personne la plus gentille que j’ai jamais rencontrée et le meilleur frère que l’on puisse souhaiter avoir”, a déclaré Carson sur sa publication Instagram.

Une star des réseaux sociaux

Tucker Genal était suivi par plus de 2,5 millions d’abonnés sur TikTok, où il partageait des vidéos de divertissement. Il réalisait des challenges seul mais aussi avec ses amis et ses frères et ses vidéos étaient vues par des centaines de milliers d’abonnés.

Malheureusement, l’influenceur a été retrouvé pendu à son domicile.

“En cette période extrêmement difficile, nous demandons respectueusement que notre vie privée soit préservée pendant que nous faisons notre deuil et commençons à naviguer dans la vie sans lui. Nous sommes profondément reconnaissants pour la gentillesse et la compréhension dont vous faites preuve envers notre famille. On t’aime et tu vas nous manquer pour l’éternité, Tucker”, ont ajouté les deux frères.

De nombreux hommages

Très touchés par sa disparition soudaine, les internautes ont tenu à adresser à la famille de nombreux messages de soutien.

“Ça me brise réellement le coeur. Je vous envoie de l’amour à vous et à votre famille”, “Je n’ai pas les mots ! J’envoie de l’amour et des prières vers vous”, “Je suis sans voix, toutes mes condoléances”, ont commenté les internautes.

Crédit photo : @tuckergenal / Instagram

Une disparition tragique qui a marqué le monde des réseaux sociaux.