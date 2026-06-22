Un parachutiste de 21 ans meurt percuté par l'aile de l'avion duquel il vient de sauter, tué par un « manque flagrant de communication »

En mai dernier, un parachutiste de 21 ans est mort après avoir été percuté au niveau du cou par l’aile arrière de l’avion, le pilote ignorant que la victime allait sauter.

Un accident aérien tragique.

Fin mai 2026, Martin Brachet, un jeune homme de 21 ans, a perdu la vie lors d’un saut en parachute. Un défaut de communication serait à l’origine du drame, rapporte le magazine américain People.

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Un parachutiste de 21 ans meurt percuté par l’aile de l’avion

Les faits se sont produits le dimanche 24 mai à Frétoy-le-Château, dans l’Oise, selon Courrier Picard.

D’après les conclusions récemment publiées de l’enquête menée par la Fédération française de parachutisme, le drame serait dû à une mauvaise transmission des informations entre le pilote et les autres personnes à bord.

« Il y avait deux largages de prévus ce jour-là, un à 1 500 m et un à 4 000 m », a déclaré le président de la Fédération, Yves-Marie Guillaud.

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Selon l’enquête, le pilote n’avait pas été correctement informé qu’un autre parachutiste devait encore sauter, entraînant une erreur de manœuvre de l’appareil qui a provoqué l’accident.

Après le premier saut, le pilote a relancé l’avion pour reprendre de l’altitude, sans savoir que le deuxième parachutiste allait s’élancer.

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Un défaut d’information fatal

Le commandant de bord a éteint le feu vert autorisant les sauts, remis les gaz et tiré sur le manche pour changer de position. Malheureusement, c’est à ce moment là que Martin Brachet a sauté.

« Il a été frappé au niveau du cou par l’aile arrière de l’avion et est décédé sur le coup », a poursuivi le président de la Fédération, évoquant Martin Brachet.

Avant d’ajouter :

« Son parachute de secours s’est déployé, mais lorsqu’il a atteint le sol, il était déjà trop tard. Ce défaut d’information lui a été fatal ».

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Selon Yves-Marie Guillaud, c’est un « manque flagrant de communication » qui a conduit à cette tragédie.

« C’est insupportable, parce que chacun a fait son travail. Tout s’est joué à quelques secondes près. Si le parachutiste avait quitté l’avion alors qu’il était encore stabilisé, cela ne serait pas arrivé. Si le pilote avait su qu’un autre parachutiste devait sauter, il n’y aurait pas eu d’accident. Il y a tellement de ‘'si''. Cela s’est joué à très peu de chose. C’est une tragédie d’autant plus douloureuse », a-t-il conclu.

L’organisme Skydive Frétoy, qui avait organisé le saut, a suspendu ses activités jusqu’au 30 juin.