Un parachutiste de 21 ans meurt percuté par l'aile de l'avion duquel il vient de sauter, tué par un « manque flagrant de communication »

Par  | Partager

Un parachutiste en train de sauter

En mai dernier, un parachutiste de 21 ans est mort après avoir été percuté au niveau du cou par l’aile arrière de l’avion, le pilote ignorant que la victime allait sauter.

Un accident aérien tragique.

Fin mai 2026, Martin Brachet, un jeune homme de 21 ans, a perdu la vie lors d’un saut en parachute. Un défaut de communication serait à l’origine du drame, rapporte le magazine américain People.

Un parachutiste en train de sauter Crédit Photo : Getty Images

Un parachutiste de 21 ans meurt percuté par l’aile de l’avion

Les faits se sont produits le dimanche 24 mai à Frétoy-le-Château, dans l’Oise, selon Courrier Picard.

D’après les conclusions récemment publiées de l’enquête menée par la Fédération française de parachutisme, le drame serait dû à une mauvaise transmission des informations entre le pilote et les autres personnes à bord.

« Il y avait deux largages de prévus ce jour-là, un à 1 500 m et un à 4 000 m », a déclaré le président de la Fédération, Yves-Marie Guillaud.

Un parachutiste en train de sauter Crédit Photo : iStock

Selon l’enquête, le pilote n’avait pas été correctement informé qu’un autre parachutiste devait encore sauter, entraînant une erreur de manœuvre de l’appareil qui a provoqué l’accident.

Après le premier saut, le pilote a relancé l’avion pour reprendre de l’altitude, sans savoir que le deuxième parachutiste allait s’élancer.

La suite après cette vidéo

Un défaut d’information fatal

Le commandant de bord a éteint le feu vert autorisant les sauts, remis les gaz et tiré sur le manche pour changer de position. Malheureusement, c’est à ce moment là que Martin Brachet a sauté.

« Il a été frappé au niveau du cou par l’aile arrière de l’avion et est décédé sur le coup », a poursuivi le président de la Fédération, évoquant Martin Brachet.

Avant d’ajouter :

« Son parachute de secours s’est déployé, mais lorsqu’il a atteint le sol, il était déjà trop tard. Ce défaut d’information lui a été fatal ».

Un parachutiste lors d'un sautCrédit Photo : iStock

Selon Yves-Marie Guillaud, c’est un « manque flagrant de communication » qui a conduit à cette tragédie.

« C’est insupportable, parce que chacun a fait son travail. Tout s’est joué à quelques secondes près. Si le parachutiste avait quitté l’avion alors qu’il était encore stabilisé, cela ne serait pas arrivé. Si le pilote avait su qu’un autre parachutiste devait sauter, il n’y aurait pas eu d’accident. Il y a tellement de ‘'si''. Cela s’est joué à très peu de chose. C’est une tragédie d’autant plus douloureuse », a-t-il conclu.

L’organisme Skydive Frétoy, qui avait organisé le saut, a suspendu ses activités jusqu’au 30 juin.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Maris Nichols
Des étudiants découvrent leur professeure sur OnlyFans, ils la menacent de la dénoncer en échange de meilleures notes
Des crocodiles au zoo
L’homme soupçonné d’avoir jeté un garçon de 3 ans dans l'enclos des crocodiles a été remis en liberté
La victime, Siddhi Morabia, et son chien
Une femme survit à un accident de voiture puis meurt percutée en tentant de sauver son chien sur l’autoroute
Tyler Brodsky et un client d'une station-service de l'Alabama
Un papa accompagne ses 2 filles aux toilettes pour femmes... la police débarque, alertée par un client méfiant
Un homme chute lors de sa descente en rappel
La vidéo effroyable de l’accident d’un policier militaire lors d’une descente en rappel