Un parachutiste meurt après avoir percuté un autre sauteur en plein vol

En début de semaine, aux États-Unis, une tragédie a frappé un évènement réunissant des amateurs de parachutisme.

Un drame terrible. Lundi 4 août, un parachutiste est mort après avoir heurté en plein vol un autre sauteur, rapporte le média People.

Les faits se sont produits au festival de parachutisme Lost Prairie Boogie, un événément organisé par Meadow Peak Skydiving, un centre de sauts en parachute situé près de Marion, dans le Montana (États-Unis).

Les deux personnes impliquées dans l’incident sont entrées en collision alors qu’elles plongeaient vers le sol.

Le parachute de secours de la victime s'est automatiquement déployé pendant la chute, mais celle-ci a subi des blessures à la suite de l’accrochage.

Le deuxième parachutiste, quant à lui, a réussi à ouvrir son matériel, avant d’atterrir sur la terre ferme en toute sécurité.

« Une perte dévastatrice »

Les deux participants ont été pris en charge par les secours après le choc. Le parachutiste ayant été blessé a été déclaré mort sur place, tandis que son camarade de vol s’en est sorti indemne.

« Nous avons le cœur brisé. C’est une perte dévastatrice, et nous adressons nos sincères condoléances à la famille, aux amis de la victime, ainsi qu’à toute la communauté des parachutistes », a indiqué un porte-parole de Meadow Peak Skydiving dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu’il s’est passé. Selon la United States Parachute Association, la plupart des incidents de parachutisme « sont liés à un erreur humaine plutôt qu’à une défaillance de l’équipement ».

Selon le Daily Inter Lake, il s’agit du troisième décès survenu au cours de cet événement créé il y a quinze ans.

En 2010, un homme du Colorado a perdu la vie après que son parachute s’est emmêlé dans les airs. Un an plus tard, un autre amateur de sensations fortes est mort. Un parachutiste expérimenté du Minnesota est également décédé à la suite d'un dysfonctionnement de son parachute en 2019, selon le média.

