En plein décollage, un écran suspendu se décroche et met le pilote K.O.

Le 8 avril dernier, un avion de la compagnie Southwest Airlines a été contraint de faire demi-tour, peu après son décollage de l’aéroport de Las Vegas. Le pilote venait d’être mis K.O. par un écran qui s’était décroché du plafond.

Un incident rarissime ! Installé à bord de son cockpit, le pilote d’un Boieng 737 de la compagnie américaine Southwest Airlines, a perdu connaissance quelques minutes après le décollage.

Le 8 avril dernier, l’appareil venait de prendre son envol depuis le tarmac de l’aéroport de Las Vegas pour rejoindre la ville de Reno, dans le Nevada (États-Unis).

Crédit photo : Southwest Airlines

Lors de la phase de décollage, alors que l’appareil prenait de la vitesse, le commandant de bord a été assommé par un HUD qui s’est décroché. Ce type d’écran transparent permet l’affichage « tête haute » d’informations essentielles au vol, telles que la vitesse et l’altitude.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : iStock

Le copilote fait demi-tour

Selon HLN, le pilote aurait brièvement perdu connaissance avant d’être victime de nausées. Le copilote a pris le relais, amorcé un demi-tour puis posé l’appareil en urgence, dix-sept minutes après le décollage. La compagnie aérienne a publié un communiqué pour confirmé une “blessure” du pilote.

« Le vol 568 de Southwest Airlines est retourné sans encombre à l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas après que l’équipage a signalé une blessure du pilote »

Crédit photo : iStock

Le commandant de bord a été évacué de l’appareil en fauteuil roulant. Un autre pilote l’a remplacé, l’avion a redécollé et les passagers sont arrivés à destination avec environ deux heures de retard.