En plein décollage, un écran suspendu se décroche et met le pilote K.O.

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Un avion au décollage

Le 8 avril dernier, un avion de la compagnie Southwest Airlines a été contraint de faire demi-tour, peu après son décollage de l’aéroport de Las Vegas. Le pilote venait d’être mis K.O. par un écran qui s’était décroché du plafond.

Un incident rarissime ! Installé à bord de son cockpit, le pilote d’un Boieng 737 de la compagnie américaine Southwest Airlines, a perdu connaissance quelques minutes après le décollage.

Le 8 avril dernier, l’appareil venait de prendre son envol depuis le tarmac de l’aéroport de Las Vegas pour rejoindre la ville de Reno, dans le Nevada (États-Unis).

Un avion Southwest AirlinesCrédit photo : Southwest Airlines

Lors de la phase de décollage, alors que l’appareil prenait de la vitesse, le commandant de bord a été assommé par un HUD qui s’est décroché. Ce type d’écran transparent permet l’affichage « tête haute » d’informations essentielles au vol, telles que la vitesse et l’altitude.

La suite après cette vidéo

Le pilote et son copilote dans le cockpit d'un avionCrédit photo : iStock

Le copilote fait demi-tour

Selon HLN, le pilote aurait brièvement perdu connaissance avant d’être victime de nausées. Le copilote a pris le relais, amorcé un demi-tour puis posé l’appareil en urgence, dix-sept minutes après le décollage. La compagnie aérienne a publié un communiqué pour confirmé une “blessure” du pilote.

« Le vol 568 de Southwest Airlines est retourné sans encombre à l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas après que l’équipage a signalé une blessure du pilote »

Le pilote et son copilote dans le cockpit d'un avionCrédit photo : iStock

Le commandant de bord a été évacué de l’appareil en fauteuil roulant. Un autre pilote l’a remplacé, l’avion a redécollé et les passagers sont arrivés à destination avec environ deux heures de retard.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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