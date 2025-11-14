Un enfant de 3 ans tombe dans une cage d'ascenseur sous les yeux de ses parents terrifiés

En Russie, un enfant en bas âge a fait une chute dans une cage d’ascenseur défectueux. Un incident qui s’est déroulé sous les yeux de ses parents terrifiés.

Une scène glaçante s'est déroulée le samedi 8 novembre à Voronej, en Russie.

Ce jour-là, un couple a vu son fils de trois ans chuter dans une cage d’ascenseur d’un immeuble résidentiel, rapporte People.

Que s’est-il passé ? Cet incident a été capturé en vidéo par les caméras de surveillance de la propriété.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_eu.eng)

Il tombe de 2 m devant ses parents

Sur ces images, on aperçoit la famille attendre devant l’ascenseur. Comme vous pouvez le voir, le petit garçon décide de s’appuyer contre la porte métallique fermée, mais celle-ci cède brusquement.

Déséquilibré, l’enfant chute aussitôt dans la fente, sous les yeux de ses parents terrifiés. Face à cette situation, son père se faufile dans l’ouverture pour tenter de le sortir, tandis que sa mère semble activer la lampe torche de son smartphone pour l’aider.

Crédit photo : Capture d'écran

Crédit photo : Capture d'écran

Fort heureusement, les époux ont réussi à récupérer le garçonnet sain et sauf. Selon les informations de Newsflare, le petit bonhomme a chuté d'environ deux mètres.

« La situation était terrifiante »

Alertés par les cris des adultes, des voisins sont intervenus pour les aider. En effet, ils ont bloqué l’ascenseur à un autre niveau pour stopper les mouvements de la cabine.

Quelques instants plus tard, les parents ont emmené leur enfant à l’hôpital. Par chance, il ne souffrait que de contusions légères sur le corps.

« La situation était terrifiante. Notre a fils a été sauvé par un miracle », a indiqué son papa soulagé.

Crédit photo : Capture d'écran

Les habitants s’étaient plaints que les ascenseurs du bâtiment - nouvellement construit - connaissaient de fréquents problèmes mécaniques.

Une enquête a été ouverte par les autorités pour comprendre ce qu’il s’est passé.