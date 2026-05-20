Une femme de 23 ans aurait été tuée par sa belle-famille 4 jours après son mariage pour... un bijou

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Sanju Kumari et son époux Vinod Pal le jour de leur mariage

En Inde, une famille est soupçonnée d’avoir tué sa belle-fille peu après son mariage pour une raison glaçante : un bijou manquait à sa dot.

Un fait divers qui fait froid dans le dos.

Sanju Kumari, une Indienne de 23 ans, aurait été tuée par sa belle-famille quelques jours seulement après son mariage, cette dernière estimant qu’un bijou manquait à sa dot, rapporte le média NDTV.

La dot de la discorde

Les faits se sont produits à Arrah, dans l’État du Bihar, au nord-est de l’Inde. Le 7 mai dernier, la jeune femme a épousé son fiancé, Vinod Pal.

Conformément à la tradition, la famille de la mariée a versé une dot aux beaux-parents : 400 000 roupies en espèces (environ 4 500 euros), ainsi que de nombreux cadeaux, dont une moto, un réfrigérateur et des meubles.

Une cérémonie de mariage en IndeCrédit Photo : iStock

Le jour de la cérémonie, la belle-famille aurait exigé une chaîne en or supplémentaire. Les proches de Sanju auraient alors promis de l’offrir plus tard.

Malheureusement, ce bijou manquant aurait aussitôt provoqué de vives tensions, avec de lourdes répercussions pour la mariée. Après leur union, la jeune femme est allée vivre chez la famille de son époux.

Pendant plusieurs jours, elle aurait subi des violences physiques et psychologiques. Son frère affirme qu’elle était insultée, battue et empêchée de parler librement avec sa famille.

Des bijoux indiensCrédit Photo : iStock

La suite après cette vidéo

« Seul son cadavre quittera cette maison »

Le jeune homme aurait réussi à contacter sa sœur par téléphone, mais leur conversation aurait été interrompue par sa belle-mère, qui aurait lancé : « Ta sœur ne reviendra pas vivante. Seul son cadavre quittera cette maison ».

Le 11 mai 2026, soit quatre jours après le mariage, les parents de Sanju ont appris la mort de leur fille.

Depuis ce drame, ils soupçonnent la belle-famille de l’avoir étranglée avant de tenter de brûler son corps afin de détruire les preuves.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette sombre affaire. À ce stade, les autorités n’écartent ni la piste du meurtre ni celle du suicide. La belle-mère de la victime a été arrêtée, tandis que d’autres membres de la famille sont recherchés.

Sanju KumariCrédit Photo : NDTV

La disparition tragique de Sanju a provoqué une vive émotion dans son village. Les habitants la décrivent comme une jeune femme réservée et cultivée. Titulaire d’une licence de lettres, elle souhaitait intégrer la fonction publique afin de subvenir aux besoins de sa famille.

Inde
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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