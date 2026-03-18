«On entend le chien hurler» : ils enferment leur shih tzu dans une cage et le battent, la vidéo choque

À Marseille, un shih tzu enfermé dans une cage minuscule destinée aux oiseaux a été secouru par des policiers au début de la semaine.

Un nouveau cas de maltraitance animale qui fait froid dans le dos.

Depuis le début de l’année, plusieurs chiens et chats maltraités par leurs maîtres ont été sauvés par les forces de l’ordre et les associations de protection animale.

Dans la cité phocéenne, un shih tzu en piteux état a été récemment secouru des griffes de ses bourreaux, selon les informations de La Provence, relayées par France 3 Régions.

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Un chien en piteux état

Les faits se sont produits le lundi 9 mars dans le 3e arrondissement de Marseille. Alertés par des riverains, les policiers municipaux se sont rendus dans un camp de Roms du quartier de Félix Pyat.

À leur arrivée, les agents ont découvert le chien enfermé dans une cage à canaris. Selon la SPA, l’animal vivait dans des conditions déplorables, entouré d’excréments, de détritus, de ferraille et de canettes de soda.

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Laissé à l’abandon et privé d’eau, le chien affichait un air terrorisé. En plus de son état déplorable, le toutou avait été frappé par ses propriétaires.

« Nous avons reçu une vidéo dans laquelle on voyait le chien être roué de coups. La vidéo est très violente, on entend le chien hurler », a indiqué la Société Protectrice des Animaux.

Les maltraitances animales en hausse à Marseille

Le shih tzu secouru est un mâle âgé de six mois, précisent nos confrères. Il a été confié à l’un des refuges de l’association et placé en observation. Par le passé, l’organisation de lutte contre la maltraitance animale et les autorités sont déjà intervenues dans cette zone, où elles ont retiré des animaux de ferme.

« Dans ce même camp de Roms, nous avons sauvé des cochons sur le point d’être égorgés à la hache », a confié Xavier Bonnard, président de la SPA Marseille-Provence.

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À Marseille, les cas de maltraitance et d’abandon se multiplient. Pour y faire face, la police municipale a mis en place une adresse mail (pm-maltraitance-animale@marseille.fr) destinée à recevoir les signalements d’animaux en danger.

En France, la maltraitance animale est punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée concernant le dépôt éventuel d’une plainte.