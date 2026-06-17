Une deuxième femme meurt après une chute de 30 mètres au Brésil, le lendemain de la mort de l'étudiante de 21 ans jetée dans le vide sans élastique

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La femme décédée lors d'une randonnée

Dimanche 14 juin, une femme âgée de 59 ans est décédée au Brésil alors qu’elle faisait une randonnée avec un grand groupe. Elle a perdu l’équilibre et a fait une chute de 30 mètres.

Les drames se succèdent au Brésil. Ce samedi 13 juin, une jeune femme de 21 ans est décédée lors d’un saut à l’élastique car les employés ont oublié de l’attacher et l’ont jetée dans le vide. La jeune femme a fait une chute de 40 mètres et est décédée.

La femme décédée lors d'une randonnéeCrédit photo : Rosemary Suzart Garcia / Facebook

Le lendemain de l’incident, une autre femme a trouvé la mort au Brésil. Il s’agit de Rosemary Suzart Garcia, 59 ans, qui faisait une randonnée.

Elle glisse d’un sentier de randonnée

La femme a glissé sur un sentier escarpé pendant qu’elle faisait une randonnée avec un grand groupe aux Grutas do Spar à Marica, ce dimanche 14 juin. Elle s’est arrêtée pour s’appliquer du répulsif contre les insectes et a perdu l’équilibre.

La femme décédée lors d'une randonnéeCrédit photo : Rosemary Suzart Garcia / Facebook

Selon le média brésilien Globo, sa chute a eu lieu sous les yeux du guide de randonnée, qui s’est jeté sur elle alors qu’elle basculait pour tenter de la rattraper. Cependant, il n’a pas réussi à l’atteindre et a failli être entraîné avec elle dans le vide.

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Des équipements de protection

Contrairement au saut à l’élastique, où les employés sont impliqués dans l’incident, toutes les conditions de sécurité étaient respectées lors de la randonnée. Rosemary portait des gants, un casque et d’autres équipements de protection.

Malheureusement, la quinquagénaire était décédée lorsque les secours ont retrouvé son corps après sa chute. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances exactes de l’incident.

Brésil
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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