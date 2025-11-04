Anthony Joshua va perdre 32 millions de dollars après son K.O infligé à Jake Paul

Après son très lucratif combat contre Jake Paul, le boxeur anglais Anthony Joshua touchera un joli pactole, mais la somme serait moins importante qu'annoncée. Explications.

Moins d'une semaine après le très médiatique combat de boxe qui a opposé, le 20 décembre à Miami, le Britannique et ex-champion du monde des lourds, Anthony Joshua, au youtubeur Jake Paul, l'événement n'en finit plus de faire parler. Les spéculations vont en effet bon train.

Si, sans surprise, l'affrontement n'a pas été à la hauteur des attentes du grand public, malgré un K.O. foudroyant de Joshua qui a fracturé la mâchoire de Paul à la sixième reprise, le combat que beaucoup qualifient de truqué suscite beaucoup d'interrogations en raison notamment des sommes faramineuses évoquées.

Il faut dire que les chiffres donnent le tournis. Avec une bourse estimée à 184 millions de dollars (environ 156 millions d'euros), les deux combattants ont, il est vrai, empoché un sacré pactole, mais il semblerait que le Britannique aurait touché beaucoup moins que prévu. C'est du moins ce qu'affirment certaines sources.

Joshua ne touchera « que » 60 millions € après son combat contre Jake Paul.

Si l'opération s'est avérée très lucrative pour l'ancien champion olympique de 36 ans – on parle d'un cachet de 92 millions de dollars (soit 78 millions d'euros) –, le montant réel de ses émoluments serait en réalité bien plus bas, à cause des… impôts.

Selon Yahoo Finance, Anthony Joshua aurait ainsi l'obligation de verser 37 % (soit le taux maximal pour les impôts sur le revenu aux États-Unis) de ses gains au fisc américain, car le combat a eu lieu outre-Atlantique, en Floride.

Mais ce n'est pas tout car en tant que résident fiscal anglais, il devra également payer 5,5 millions de livres sterling, soit 7,3 millions de dollars (6,3 millions d'euros) au fisc britannique (HMRC). Au total, Anthony Joshua devrait ainsi payer 32 millions de dollars (27 millions d'euros) d'impôts.

Le montant des gains du boxeur britannique s'élèverait donc à 60 millions de dollars, soit 51 millions d'euros.

Une somme rondelette tout de même.