Jake Paul vs Joshua : ce détail troublant prouve que le combat était truqué, selon cette journaliste spécialisée

Une journaliste spécialisée affirme que le combat opposant Jake Paul à Anthony Joshua était truqué et en apporte la preuve.

C'était un événement très attendu par le grand public, un peu moins par les amateurs du noble art.

Le combat de boxe entre le Britannique, Anthony Joshua (36 ans), ancien champion du monde des lourds, et le youtubeur américain, Jake Paul (28 ans), s'est soldé par une victoire sans appel du premier, dans la nuit du 19 au 20 décembre à Miami (États-Unis). C'est à la sixième reprise que l'arbitre a mis fin au supplice du vidéaste, tombé au sol suite à un KO foudroyant, qui lui a brisé la mâchoire.

Si Jake Paul a bien tenu 5 rounds face à l'ex-champion olympique, il n'a jamais pu exister lors de cet affrontement, confirmant ainsi ce que tout le monde pressentait : le déséquilibre sur le papier était beaucoup trop important. Paul (1,85 m et 90 kg) rendant 12 kg et 13 cm à Joshua (1,98 m et 113 kg).

Diffusé sur Netflix, ce combat très suivi, dont la bourse était estimée à 184 millions de dollars (156 millions d'euros), pourrait néanmoins avoir été truqué. C'est du moins ce qu'affirme Nina Marie Danielle, célèbre personnalité américaine des médias.

Crédit photo : DR

Le combat entre Jake Paul et Anthony Joshua était-il truqué ?

Plus connue sous le pseudonyme de Nina Drama, sur les réseaux sociaux, cette journaliste américaine, spécialiste de l'UFC, a en effet déclaré que l'événement était « scénarisé ». Selon elle, Anthony Joshua a longtemps ménagé son adversaire pour faire perdurer un suspense inexistant.

« Peut-être qu’ils se sont dit : “N’y allez pas trop fort avec lui. Faisons durer le suspense, faisons durer le suspense pour le public” », a-t-elle ainsi déclaré en direct alors qu'elle visionnait l'événement en direct sur la plateforme de streaming KICK.

« Je n'ai jamais vu Joshua se battre comme ça (…). Il y a tellement de fois où Joshua a tout simplement laissé passer son coup, il a juste laissé son jab » (Nina Marie Danielle)

« Vous allez me faire croire que Joshua n'a pas su évaluer la distance ? Un boxeur professionnel avec tant d'années d'expérience n'a pas su évaluer la distance entre lui et Jake Paul ? », a poursuivi Nina Drama.

Et de conclure, désabusée : « Il a fallu combien de rounds ? Arrêtez de vous foutre de moi, c'est dingue ! ».

Comme elle, de nombreuses personnes ont émis des doutes quant au déroulement de ce combat, affirmant qu'il s'agissait d'une « mascarade », destinée surtout à rapporter gros aux deux combattants.

Il est vrai que l'événement a permis à Anthony Joshua et Jake Paul d'empocher la bagatelle de 92 millions de dollars chacun, soit 78 millions d'euros. Un joli chèque mais à quel prix ? Pour rappel, Jake Paul a été sévèrement blessé lors du combat. Souffrant d'une double fracture de la mâchoire, il a été opéré d'urgence à l'hôpital. Convalescent, ce dernier a ensuite expliqué à ses abonnés Instagram qu'il s'était fait poser deux plaques de titane et que plusieurs de ses dents avaient été retirées durant l’intervention.

Crédit photo : @jakepaul / Instagram