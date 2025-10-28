Il prend sa retraite à 34 ans après avoir gagné 3 millions de dollars grâce à un coup de génie

Un quart des Français ont du mal à boucler leurs fins de mois, selon une étude de l’Insee. En ces temps difficiles, un expert en finance a livré ses astuces pour mettre de l’argent de côté.

Sam Dogen est l’auteur de plusieurs livres sur la finance. En 2012, l’Américain a pris sa retraite à seulement 34 ans après avoir travaillé durant treize ans dans des banques telles que Goldman Sachs et le Crédit Suisse, et gagné 3 millions de dollars.

Aujourd’hui, il est à la tête de la société qu’il a fondée, Financial Samurai, et dispense ses conseils financiers à des clients.

Comme il le confie au site, Sam Dogen percevait un salaire annuel de 150 000 dollars. En investissant 90% de ses primes annuelles et en réalisant des placements immobiliers gagnants, l’ancien banquier possédait un patrimoine de un million de dollars à 30 ans, en 2007. En poursuivant sur cette voie, qu’il n’appréciait pas néanmoins à cause de ses 60 heures de travail par semaine, Sam Dogen a gagné jusqu’à 3 millions de dollars en un an. C’est à ce moment qu’il a quitté son travail pour monter sa société.

En ces temps incertains économiquement, Sam Dogen a livré quelques astuces, pour le site CNBC, qui lui ont permis de prendre sa retraite bien en avance et de devenir indépendant financièrement.

Quelques astuces pour mettre de l’argent de côté en pleine inflation

Sam Dogen conseille en premier lieu d’effectuer des réparations importantes à la maison ou pour votre voiture avant que l’inflation bondisse de nouveau. Cela signifie également de faire des réserves sur les produits essentiels avant que leur prix n'augmente encore. Selon lui, il ne faut pas attendre qu’un problème important vous tombe sur les bras. Il faut anticiper tant que les prix sont stables.

La seconde astuce de Sam Dogen est de planifier sa retraite bien à l’avance et d’épargner. Vous devez également penser à vos objectifs d'investissements dans ce qui vous semble nécessaire. Dans le même temps, l’expert conseille de disposer d’argent liquide (l’équivalent de 6 mois de revenu) afin d’éviter toute imprévisibilité du marché boursier et de rester libre financièrement parlant.

Pour plus de confort et de sérénité, Sam Dogen recommande de choisir des industries stables où le salaire est à la hauteur de vos compétences. Plutôt que de se reposer sur un seul salaire, l’expert encourage à multiplier vos sources de revenus : freelance, petits boulots, dispenser des cours…

Sur le papier, cela semble facile mais Sam Dogen rappelle que la mise en place de ces habitudes prend du temps. Il ne faut pas paniquer et rester attentif à ses dépenses tout en épargnant pour sa retraite et de possibles échéances.