Antoine Dupont partage son rituel de préparation pour la Coupe du monde et ça nous rappelle un certain Zizou il y a 23 ans

À l’approche de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, la célèbre marque d’eau minérale Volvic a sorti un spot qui nous rappelle une pub tournée il y a plus de 20 ans.

Plus que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 (du 8 septembre au 28 octobre) et les supporteurs de l’équipe de France trépignent d’impatience à l’idée de voir leurs protégés entamer la plus prestigieuse des compétitions.

Toujours placés mais jamais gagnants, les Bleus peuvent légitimement croire en leur chance. Il faut dire qu'ils impressionnent la planète de l’ovalie depuis maintenant plusieurs mois.

Crédit photo : Volvic

Antoine Dupont, visage de la nouvelle vidéo de Volvic

La compétition se déroulant en France, les joueurs de Fabien Galthié pourront donc compter sur un important soutien populaire pour aller chercher ce petit supplément d’âme qui peut faire la différence.

Pour l’occasion et peut-être un peu par superstition, la marque d’eau minérale Volvic (supporter officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023) a sorti une vidéo qui nous en rappelle une autre.

Mettant en scène le capitaine de l'équipe de France et ambassadeur de la marque Antoine Dupont, ce clip devrait en effet rappeler des souvenirs à beaucoup d’entre vous puisqu’il reprend les codes d’une vidéo culte, vieille de 23 ans, et dans laquelle apparaissait un certain… Zinédine Zidane qui prononçait un monologue devenu célèbre :

« C’est toujours les mêmes gestes. D’abord la jambe gauche, toujours. Chaussette, chaussure. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic ».

Les mots sont connus de tous, le spot est, lui, mythique !

En choisissant Antoine Dupont pour cette nouvelle campagne, Volvic perpétue une tradition, celle d’accompagner de nouveau un champion à la veille d’une compétition durant laquelle il peut inscrire sa légende. La marque, dont la réputation n’est plus à prouver, souhaite par la même occasion valoriser la force de la nature que lui inspirent les sportifs. Cette vidéo met également l'accent sur les petits rituels auxquels se livrent les champions avant de rentrer dans l'arène. Et pour notre Antoine Dupont national, cette préparation passe aussi par une gorgée de Volvic comme c'était le cas, il y a 23 ans, pour son glorieux aîné footballeur.

Crédit photo : Volvic

Crédit photo : Volvic

Espérons désormais pour lui et ses potes de l'équipe de France de rugby que ceci leur portera chance et que tous seront couronnés de succès comme jadis Zizou et ses coéquipiers.