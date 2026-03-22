Cet homme de 80 ans fait du sport tous les jours et donne ses astuces pour rester en forme

Du haut de ses 80 ans, Ng Bee Kia, ancien champion d’haltérophilie, continue de s’entraîner chaque jour. Il partage ses astuces pour garder la forme.

Qui a dit que le sport était réservé aux jeunes ? À 80 ans, Ng Bee Kia affiche une condition physique impressionnante et une discipline de fer.

Ancien champion d’haltérophilie, il revient sur son parcours et partage ses astuces pour rester actif.

Un champion d’haltérophilie

Ng Bee Kia avait une vingtaine lorsqu’il a commencé l’haltérophilie. À l’époque, il travaillait dans l’entrepôt d’une chaîne de supermarchés à Singapour, et l’un de ses collègues, déjà médaillé d’or à l’international, l’a encouragé à se lancer dans ce sport.

En 1971, il a représenté son pays aux Jeux d’Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur, où il a remporté deux médailles de bronze.

Crédit Photo : Ng Bee Kia

Deux ans plus tard, lorsque Singapour a accueilli la compétition, il a décroché la médaille d’argent.

« Finalement, j’ai mis ce sport de côté. Je suis tombé amoureux, je me suis marié, et la vie a continué », confie l’octogénaire auprès de Business Insider.

Une fois à la retraite, Ng Bee Kia a décidé de se remettre à l’exercice pour échapper à l’ennui.

« Je fais des curls pour les bras, des dips et quelques exercices avec des haltères. Cette routine m’aide à me détendre et a redonne de la structure à mes journées », explique le principal intéressé.

Crédit Photo : Ng Bee Kia

Un retraité très actif

Au début des années 2010, il a participé à une exposition photo dans le cadre d’un festival sur le vieillissement en bonne santé, organisé par le conseil municipal.

« Ils cherchaient des personnes âgés actives, et à ce moment-là, je m’entraînais déjà régulièrement dans un petit coin fitness près de chez moi », se souvient Ng Bee Kia.

Avant d’ajouter :

La suite après cette vidéo « Peu après, j’ai commencé à faire du bénévolat au gymnase pour seniors du centre communautaire. Le lieu avait été rénové avec des poids traditionnels et des machines de musculation, et grâce à mon expérience en haltérophilie, j’aidais les autres à utiliser les équipements en toute sécurité ».

Crédit Photo : iStock

Aujourd’hui, il s’entraîne tous les matins, et parfois l’après-midi si son emploi du temps le permet. À la maison, il s’occupe un peu du ménage et regarde des vidéos sur YouTube.

Une routine bien ficelée pour rester en forme

Pour rester en bonne santé, Ng Bee Kia opte pour un petit déjeuner à base de flocons d’avoine et de laid chaud.

« Pour le déjeuner, c’est plus souple. Ma femme et moi sommes mariés depuis 40 ans et vivons seuls, donc nous préparons généralement des repas simples », détaille le Singapourien.

Crédit Photo : iStock

Enfin, il ne mange presque jamais de fast-food, ne fume pas et ne touche pas à l’alcool.

Ces dernières années, il a subi deux opérations chirurgicales. Depuis, il évite les mouvements qui sollicitent le bas du corps et se concentre sur l’amélioration de sa stabilité et de sa mobilité.

« Je fais les mêmes exercices pour le haut du corps, mais avec moins d’intensité, et j’intègre désormais des haltères à mes séances », précise le senior, qui se déplace maintenant avec une canne.

Crédit Photo : Amanda Goh/Business Insider

Malgré ses problèmes de santé, Ng Bee Kia encourage ses pairs à pratiquer une activité sportive.

« L’âge ne doit pas nous empêcher de bouger. On ne peut pas tout faire, mais les mouvements de base sont possibles. Il faut se fier à soi-même : si l’on peut faire quelque chose, alors il faut le faire », conclut l’haltérophile.

Un discours inspirant !