Moquée par les garçons à l'école pour sa taille de 2 mètres, son physique atypique fait aujourd'hui fantasmer tous les hommes

Autrefois moquée et harcelée à l’école pour sa grande taille, cette créatrice de contenu pour adultes fait désormais la joie de ses abonnés hommes.

Un physique atypique

Il n’est jamais bien facile d’être différent des autres. Amira Evans, originaire de Bristol, en Angleterre, en sait quelque chose. Durant toute son enfance, la jeune femme a été moquée pour son physique. Athlétique, la jeune anglaise était mince mais aussi très grande. À l’époque, elle était d’ailleurs la plus grande fille de son école et dépassait déjà beaucoup de garçons.

Aujourd’hui, du haut de ses 2 mètres, Amira Evans est devenue la coqueluche des internautes, en particulier des hommes. Sur les réseaux sociaux, la créatrice de contenu est suivie par plus d’un million d’abonnés. Selon elle, les hommes sont fascinés par sa taille. Cet intérêt de la gent masculine a appris à Amira Evans à aimer son physique et sa taille, qu’elle considère comme un « superpouvoir ».

Faire de son physique unique une force… et ça paie

Crédit photo : Amira Evans

La suite après cette vidéo

Fort de son physique atypique pour une femme, Amira Evans s’est lancée dans la production de vidéos pour adultes. Autrefois, ce passe-temps permettait à la jeune femme d’arrondir ses fins de mois quand elle était à l’université. Désormais, c’est une profession à plein temps qui lui rapporte des milliers d’euros par mois, selon le site Daily Star.

« Les Britanniques ne sont généralement pas très grandes, alors je ne passais pas inaperçue. J'ai de longues jambes, un long buste, de longs bras, de grandes mains et de grands pieds. Je chausse du 38 », énumère-t-elle.

Amira Evans crée des vidéos personnalisées pour ses abonnés. Elle note une tendance qui se dégage chez les hommes, celle où elle doit « faire semblant de les écraser. »

« Pendant que je faisais du webcamming, j'ai découvert le contenu de domination, ce qui était assez naturel vu ma taille et ma morphologie. Je pratiquais l'haltérophilie olympique à l'époque, donc je pouvais soulever le poids de beaucoup de ces hommes avec qui je discutais. Ils adoraient savoir que je pouvais les porter aussi facilement. »

Crédit photo : Amira Evans

Voilà comment est né son contenu, niche, qui fait la part belle à la domination. De ce fait, Amira Evans avoue que la concurrence est relativement faible. Et cela, elle le doit, une fois de plus, à son physique unique. Selon elle, les hommes sont fous de cette pratique car « ils aiment se sentir petits et faibles. Ils veulent que le rapport de force soit inversé ».

Amira Evans reçoit malgré tout des critiques sur le net. Mais cela ne vient pas entacher les millions de vues que cumulent ses vidéos. Enfin, elle remarque que « les hommes qui paient » pour ses vidéos sont « si gentils et attentionnés envers [son] corps. »