Il se fait doubler par un homme dans la queue des toilettes et lui fait une remarque, ce dernier... l'abat d'une balle dans la tête

Le client d'une station-service a été abattu froidement pour avoir simplement fait une remarque à un homme... qui voulait le doubler dans une file d'attente.

Les proches de Danny Kaster sont aujourd'hui dévastés !

Ce père de famille de 52 ans a été tué par balles alors qu'il patientait dans la file d'attente des toilettes d'une station-service. Âgé de 25 ans, le tireur présumé a été arrêté et inculpé pour meurtre.

Crédit photo : GoFundMe

Tué par balles pour une... simple remarque dans une file d'attente

Les faits se sont produits dans la matinée du 16 janvier dernier à Phoenix, dans l'Arizona (États-Unis) alors que les deux hommes se trouvaient devant les toilettes d'une pompe à essence. Selon le média américain KBTX, le suspect - Deondre Franklin - aurait refusé d'attendre son tour pour aller soulager sa vessie, doublant ainsi Danny Kaster qui patientait sagement dans la queue. Mécontent de voir cet homme le doubler sans scrupules, ce dernier aurait alors fait une remarque et c'est alors qu'une altercation a éclaté.

Selon un témoin présent dans la file d'attente, le tireur et sa victime auraient d'abord échangé quelques palabres sur un ton musclé, avant que le premier ne suggère à son interlocuteur d'aller régler leurs comptes à l'extérieur. C'est à ce moment précis que le suspect aurait sorti une arme, selon le témoignage d'une autre personne présente sur place. Une version confirmée par les images de vidéosurveillance de la station-service.

Danny aurait alors tenté de désarmer son agresseur mais deux ou trois coups de feu sont partis dans sa direction. Touché par balle à la tête, à l'épaule et à la jambe, le quinquagénaire a été transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé quelques heures plus tard.

Crédit photo : DR

Danny « n’avait rien fait de mal. Il n’était ni agressif, ni menaçant »

Après avoir pris la fuite, le suspect s'est finalement rendu à la police sur les conseils de sa mère. Se disant sans-abri, il a affirmé, lors de son audition qu'il ne savait pas qu'il fallait faire la queue pour aller aux toilettes de la station. Il a également déclaré avoir eu peur de Danny Kaster après l'avoir doublé, car celui-ci le fixait du regard et « était devenu hostile », selon ses dires. Il n'aurait donc sorti son arme que pour se défendre. Arrêté, il a été inculpé pour meurtre au deuxième degré puis placé en détention provisoire.

Un ami proche de la famille de Danny Kaster a par ailleurs ouvert une cagnotte en ligne afin de lui venir en aide. L’entourage du quinquagénaire espère ainsi récolter 10 000 dollars (soit environ 8 500 euros). À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, la somme engrangée s'élève d'ores et déjà à plus de 9 000 dollars (environ 7 670 euros).