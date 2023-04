De nouveaux shorts adaptés aux menstruations pour l'équipe de France féminine de foot

L’équipementier de l’équipe de France féminine de football a dévoilé les nouvelles tenues des joueuses à l’approche du Mondial. Et celles-ci contiennent une grande nouveauté.

Alors que se profile la Coupe du monde féminine de football, les nouveaux équipements de l’équipe de France ont été dévoilés en grande pompe, ce lundi 3 avril.

Et ces tenues comportent une petite singularité qui représente une avancée majeure pour le sport féminin.

Les shorts avec lesquels évolueront les joueuses françaises sont en effet adaptés aux menstruations, une grande première.

Les footballeuses de l'équipe de France joueront désormais avec des shorts adaptés aux menstruations

La couleur blanche, portée occasionnellement jusqu’alors, est ainsi abandonnée pour une teinte bleue plus claire et assortie au maillot, lorsque l’équipe évolue en bleu. Les shorts seront par ailleurs plus sombres quand les joueuses étrenneront le maillot extérieur blanc.

Les Bleues, désormais dirigées par Hervé Renard - qui a remplacé la très critiquée Corinne Diacre - porteront leurs nouvelles tenues pour la première fois vendredi 7 avril à l’occasion d’un match amical contre la Colombie, à Clermont-Ferrand.

Les supporteurs présents pourront donc apprécier ces tenues pensées pour améliorer le confort des joueuses, même en cas de règles.

« Les footballeuses professionnelles jouent deux mi-temps de 45 minutes sans pause ni temps mort. Nombre d’entre elles nous ont dit qu’elles pouvaient passer plusieurs minutes sur le terrain en craignant d’avoir des fuites menstruelles », a ainsi expliqué Jordana Katcher, l’une des cadres de l’équipementier Nike, dans un communiqué.

« Lorsque nous leur avons présenté cette innovation, elles nous ont dit à quel point elles étaient reconnaissantes de pouvoir porter ce short qui les met en confiance lorsqu’elles ne peuvent pas quitter le terrain », a-t-elle précisé.

Cette décision de l’équipementier répond à la problématique des règles soulevée lors de l’euro 2022 par les joueuses de l’équipe d’Angleterre, qui avaient demandé à leur fédération de ne plus porter de shorts blancs, pour éviter de les tâcher.

Nike adaptera les tenues de 12 sélections féminines, dont l’équipe de France, mais aussi les États-Unis (championnes du monde en titre), le Canada, l’Angleterre ou encore l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui seront les deux pays co-organisateurs de la Coupe du monde laquelle aura lieu cet été, du 20 juillet au 20 août.