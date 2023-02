Les jeunes gymnastes de ce club sont les premières à ne plus porter de justaucorps et elles se sentent mieux dans leur peau

À Brest, un club de gymnastique a décidé de troquer les traditionnels justaucorps pour des combinaisons longues, qui couvrent les bras et les jambes. Depuis, les jeunes sportives se sentent mieux dans leur corps et sont beaucoup plus à l’aise.

Les sportives du club de gymnastique de la Légion Saint-Pierre, à Brest, ont provoqué l’étonnement lors de leurs dernières compétitions. Loin des traditionnels justaucorps, les jeunes filles sont apparues vêtues de combinaisons longues, qui couvrent leurs bras et leurs jambes.

Crédit photo : Légion Saint-Pierre gymnastique

Cette décision de changer de tenue a été prise par la présidente du club et est appliquée depuis la rentrée.

La fin des justaucorps

Désormais, les jeunes athlètes de 14 à 17 ans n'ont plus les jambes nues et portent des combinaisons longues. Cette idée est venue de Michèle Hall, la présidente du club, qui a découvert ces tenues portées par des athlètes allemandes lors des JO de Pékin. Bien qu’elles couvrent le corps, les combinaisons laissent apparaître les muscles et permettent aux jurés de lire les mouvements du corps.

« On s’est renseignées dans les règlements des compétitions et on s’est rendues compte qu’en réalité, les shorts et les tenues longues étaient tout à fait autorisés. Le justaucorps que l’on connaît est simplement une norme, pas une obligation. L’important est que toute l’équipe porte la même tenue », a expliqué Michèle Hall.

Crédit photo : Légion Saint-Pierre gymnastique

Pour créer ces nouvelles combinaisons, au prix de 150 euros chacune, une campagne de financement participatif a été lancée. Elle a rencontré un grand succès puisqu’au total, 4 480 euros ont été récoltés.

Favoriser le bien-être des sportives

Fières de cette nouveauté, les jeunes sportives ont participé à la fabrication de leurs tenues. La raison d’un tel enthousiasme ? L’abandon du justaucorps leur permet de se sentir plus à l’aise dans leur corps.

« Nous avions constaté depuis des années que les jeunes filles étaient nombreuses à lâcher la discipline à l’entrée de la puberté. On s’est donc dit qu’avec ces nouvelles tenues, elles seraient peut-être plus à l’aise pour poursuivre dans cette direction. Le corps change, la confiance en soi aussi. Cette période est sujette à de nombreux questionnements. Des filles qui ont leurs règles, certaines ne veulent pas que l’on puisse remarquer leur pilosité, etc », a déclaré Michèle Hall, la présidente du club.

Crédit photo : Légion Saint-Pierre gymnastique

Ces tenues ne changent rien aux performances des athlètes, qui ont notamment obtenu de très bons résultats lors de leurs dernières compétitions. Les jeunes filles se sentent mieux dans leur corps et sont beaucoup plus à l’aise et confortables.

« Quand on n’est pas bien dans son corps, le justaucorps, c’est compliqué, a affirmé l’une des sportives. On avait un peu l’impression d’être nues… »

Depuis cette nouveauté, d’autres clubs ont contacté celui de Brest dans le but de créer des tenues plus adaptées aux jeunes sportives.