Décès de Pelé : la maman de la légende brésilienne n'est pas au courant de la mort de son fils

Moins d’une semaine après le décès de Pelé, on apprend que sa mère ignore tout de la mort de son fils.

Survivre à son enfant est une épreuve insurmontable pour une maman et c’est la raison pour laquelle les proches de Pelé, décédé le 29 décembre à l’âge de 82 ans, ont préféré cacher la nouvelle.

Alors que la légende brésilienne du football doit être enterrée demain à Santos (Brésil), la ville de ses principaux exploits, sa mère Dona Celeste ignore en effet tout du décès de son fils, pourtant pleuré par tous les amateurs de ballon rond et au-delà.

Âgée de 100 ans (elle les a eux le 20 novembre dernier), cette dernière, souffrante et parfois sujette à des absences, n’a pas été tenue au courant de la triste nouvelle. Sa famille souhaitant certainement ne pas lui briser le cœur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pelé (@pele)

La mère de Pelé, âgée de 100 ans, n'est pas au courant de la mort de son fils

C’est ce qu’a expliqué Maria Lucia do Nascimento, sœur de l’ancien footballeur, dans une interview accordée à la chaîne sportive ESPN.

« Elle ne sait pas, nous avons parlé mais elle ne sait pas. Elle va bien mais elle est dans son propre monde (…) parfois elle ouvre les yeux mais elle n’est pas consciente », a ainsi déclaré Maria Lucia, âgée de 78 ans.

Une révélation bouleversante alors même que le cortège funèbre de son fils doit passer devant sa maison avant de se rendre au cimetière Memorial Necropole Eucumênica, où celui que l’on surnommait « le roi » sera inhumé dans l’intimité familiale.

Durant l’interview, Maria Lucia do Nascimento a également raconté, non sans émotion, la dernière discussion qu’elle avait eue avec son frère, avant que celui-ci ne parte pour toujours.

« On était là avec lui, lui-même le sentait déjà aussi. C’était très calme. Nous avons parlé un peu. Mais je pouvais voir ce qu’il ressentait, il savait déjà qu’il partait. Il est très religieux, il disait : 'c’est entre les mains de Dieu'. Et j’ai dit: 'c’est vrai, il connaît le bon moment' », a-t-elle confié.

Crédit photo : @pele / Instagram

Pour rappel, Edson Arantes do Nascimento, dit « Pelé », est décédé le jeudi 29 décembre à São Paulo à l’âge de 82 ans, suite à des complications liées à un cancer du côlon, diagnostiqué en 2021.

Footballeur de génie, le seul à avoir remporté 3 coupes du monde, il est toujours considéré par de nombreux observateurs comme le plus grand joueur de l’histoire et l’un des plus grands sportifs de tous les temps.