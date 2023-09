Faire trop de sport est-il dangereux pour la santé ?

Nous savons tous que le sport est très bénéfique pour la santé. Mais ce que nous oublions parfois, ce sont les limites que nous impose notre organisme. Qu'advient-il lorsque nous dépassons ces fameuses limites ?

Le sport : une activité à modérer

Le sport, c'est une corvée pour certains et un besoin pour d'autres. En effet, connaissant les bienfaits de l'activité physique, nous sommes nombreux à nous imposer des séances de sport régulières. Heureusement, certains y prennent goût et associent cette activité à un vrai divertissement. Mais d'autres finissent par développer une sorte d'addiction. Ils ne peuvent plus s'en passer et s'imposent d'énormes performances. Et c'est justement lorsque les efforts deviennent trop intenses qu'il faut savoir écouter son corps.

Poussés par le désir de constater une transformation physique ou par l'enjeu d'une compétition, des sportifs prolongent leurs efforts au-delà de leurs capacités. Si cette sollicitation excessive des muscles est régulière, des conséquences néfastes sont à redouter.

Quelles sont les conséquences d'une pratique sportive trop intense ?

S'il est trop intense, un exercice physique peut se révéler néfaste pour la santé. Et les risques sont tout aussi importants que ceux induits par un sérieux manque d'activité. À savoir qu'un niveau de sédentarité élevé s'accompagne d'un taux de mortalité plus important. De plus, les personnes dont l'activité physique est insuffisante seraient plus susceptibles de développer des cancers.

Quant à l'activité physique trop intense, elle peut entraîner un stress cardiovasculaire et des traumatismes musculosquelettiques. Le problème, c'est que dès lors que le dépassement des limites occasionne ces troubles, ils prennent tout de suite le dessus sur les bienfaits du sport. Pire encore, des études révèlent qu'une activité physique trop intense peut augmenter les risques de mort subite. Il est vrai que ce décès soudain touche parfois des sportifs de haut niveau. Les dernières analyses chiffrées révèlent qu'un à trois jeunes athlètes sur 100 000 seraient concernés.

À savoir que dans l'univers de la compétition sportive, il n'est pas rare de constater des stress physiques et/ou émotionnels. Suite à un surentraînement, certains sportifs sont en proie à un réel épuisement.

Des risques réels pour le cœur

D'après les médecins, le fait de pratiquer une activité physique prolongée, sans préparation préalable, peut causer des dommages au cœur. C'est pourquoi, quel que soit votre âge, vous devez pratiquer votre sport en fonction de vos capacités. De plus, les études montrent que les sportifs qui s'entraînent avec beaucoup d'intensité sont plus sujets aux accidents cardio-respiratoires. En effet, ces derniers n'hésitent pas à dépasser les limites imposées par leur organisme. Et après une longue pause, pour blessure par exemple, le danger est encore plus présent car le corps perd l'habitude de l'entraînement intensif. Ainsi, il n'est plus préparé à fournir de tels efforts.

Outre le fait de dépasser ses limites sans préparation préalable à l'effort, certains facteurs augmentent les risques de souffrir d'une séance de sport trop intense. Parmi eux, l'hypertension, le diabète ou encore le tabagisme. Ajoutons à cela les troubles alimentaires. En effet, si vous sollicitez votre corps à son maximum alors que vous êtes carencé, celui-ci ne pourra pas suivre et la séance pourrait se terminer par un malaise.