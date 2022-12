Le but annulé de Griezmann finalement accordé après l'erreur d'arbitrage durant France-Tunisie ?

Si vous avez regardé le match France-Tunisie d’hier soir, vous êtes certainement resté dubitatif quant à la gestion de la fin du match par l’arbitre. Et vous n’êtes pas le seul !

Crédit : TF1

En effet, suite au choix de l'arbitre de changer sa décision après avoir fait reprendre le jeu pour finalement annuler le but, ce qui est complètement interdit par le protocole VAR, la Fédération française de football va déposer une réclamation pour que justice soit faite. En contestant l’erreur d’arbitrage faite par Matthew Conger, l’organisme qui dirige le football français espère donc que la Fifa reviendra sur l’annulation du but égalisateur d’Antoine Griezmann.

Selon le règlement, il est impossible pour l’arbitre de changer de décision après la reprise du jeu, c’est pourtant exactement ce qu’il s’est passé étant donné que les joueurs tunisiens avaient joué l’engagement après le but, et que, de surcroît, Matthew Conger avait même sifflé la fin du match quelques secondes plus tard. Ce n’est donc qu’après la fin de la partie que l’arbitre néo-zélandais consulter l'écran de contrôle de l'assistance vidéo (VAR) pour ensuite refuser le but.

« Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match » a confié une source proche de l’Équipe de France à nos confrères de RMC Sport. De son côté, en conférence de presse d’après-match, Didier Deschamps a déclaré : « j’ai été voir l’arbitre, je ne l’ai pas senti très à l’aise. Je suis en attente d’une réponse sur le règlement. L’arbitre a sifflé le coup d’envoi et la fin du match. Est-ce qu’il a droit de revenir ? J’ai discuté avec lui. Je lui ai demandé. Je suis en attente d’une réponse. »

Tunisie - France #TUNFRA



On vous explique tout ce qu'il s'est passé à la fin du match. pic.twitter.com/zkyw4M3Rqb — TF1 (@TF1) November 30, 2022

Un classement inchangé quoiqu’il arrive

Ce sera à la commission des règlements de la Fifa de statuer sur cette réclamation, mais une chose est sûre, peu importe la tournure que prendra cette histoire (confirmation de la victoire de la Tunisie ou retour à un match nul 1-1), rien ne changera au niveau du classement du groupe dans lequel figurent la France et la Tunisie pour cette Coupe du monde. Et pour cause, dans les deux cas mentionnés ci-dessus, la France terminera en tête avec 6 ou 7 points, l'Australie à la 2e place, la Tunisie au 3e rang avec 2 ou 4 points et enfin le Danemark à la 4ème et dernière place.