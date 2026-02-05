« Je ne suis pas trans » : la boxeuse algérienne Imane Khelif avoue avoir pris un traitement hormonal afin de baisser son taux de testostérone

La championne olympique de boxe, Imane Khelif a fait une révélation qui pourrait bien faire couler beaucoup d'encre. Précisions.

Si Imane Khelif voulait dissiper les doutes quant à son genre, c'est raté !

La boxeuse algérienne, championne olympique dans la catégorie des -66 kg lors des JO de 2024 à Paris, a en effet avoué avoir eu recours à un traitement hormonal afin de faire baisser son... taux de testostérone. L'athlète de 26 ans a toutefois démenti les rumeurs persistantes affirmant qu'elle serait née homme.

Imane Khelif a eu recours à un traitement hormonal, mais dément être une « trans »

Dans un entretien accordé ce mercredi 4 février au journal L'Équipe, Imane Kheil a ainsi révélé qu'elle possédait le gène SRY - un indicateur fiable de masculinité présent sur le chromosome Y - et qu'elle avait donc dû prendre un traitement pour réduire son taux de testostérone, afin de participer à certaines compétitions, dont les Jeux olympiques.

« J'ai des hormones féminines. Et les gens ne le savent pas, mais j'ai pris des traitements hormonaux pour faire baisser mon taux de testostérone pour des compétitions » (Imane Khelif)

Malgré cette singularité génétique, la sportive algérienne a néanmoins réaffirmé qu'elle n'était en aucun cas « une trans », pour reprendre ses mots. Accusée depuis des mois d'être transgenre par de nombreux anonymes et autres personnalités, telles Donald Trump, J.K. Rowling ou encore Elon Musk, Imane Khelif a ainsi tenu à répondre à ses détracteurs en rappelant qu'elle était bien une femme.

« Moi, je respecte tout le monde, et je respecte Trump. Parce qu'il est le président des États-Unis. Mais il ne peut pas détourner la vérité. Je ne suis pas une trans, je suis une fille. J'ai été élevée comme une fille, j'ai grandi comme une fille, les gens de mon village m'ont toujours connue comme une fille » (Imane Khelif)

Crédit photo : imane_khelif_10 / Instagram Crédit photo : imane_khelif_10/ Instagram Crédit photo : imane_khelif_10/ Instagram

Bien consciente d'être un cas à part dans le monde du sport, la jeune femme rappelle par ailleurs que sa différence reste naturelle et qu'elle n'y est pour rien.

« Nous avons tous une génétique différente, tous des taux d'hormones différents. Ma différence, elle est naturelle, je suis comme ça. Je n'ai rien fait pour changer la manière dont la nature m'a faite », affirme-t-elle. Et, si certains doutent de sa sincérité et de son genre, Imane Khelif se dit prêt à passer des tests pour prouver sa bonne foi, notamment dans la perspective des Jeux olympiques de 2028.

« Pour les prochains Jeux, s'il faut passer un test, je m'y soumettrai. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce test, je l'ai déjà fait. J'ai contacté World Boxing, je leur ai envoyé mon dossier médical, mes tests hormonaux, tout » (Imane Khelif)

Les prochains JO restent d'ailleurs son principal objectif et Imane Khelif, de son propre aveu, ne se rendra pas dans la cité des Anges pour y faire de la figuration.

Et de conclure : « Je veux devenir celle qui, pour la première fois dans le sport algérien, parviendra à conserver son titre olympique ».