Mauvaise nouvelle pour les Français, le taux du livret A va encore baisser

Dès le mois prochain, le taux du livret A va baisser. Une mauvaise nouvelle pour les millions d’épargnants.

Le livret A est le support d’épargne préféré des Français. En 2024, 58 millions de livrets ont été enregistrés dans l’Hexagone.

Ce compte jouit d’un statut particulier « grâce à une totale disponibilité des fonds et à un rendement net d’impôts », souligne le site du gouvernement. Avant d’ajouter : « C'est un produit d’épargne dit réglementé, c’est-à-dire dont les caractéristiques sont fixées par les pouvoirs publics, notamment le taux d’intérêt et le plafond» .

Alors que la nouvelle année vient de commencer, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé jeudi 16 décembre que le taux du livret A allait bientôt baisser.

Le taux du Livret A va baisser

À partir du 1er février prochain, le compte d’épargne le plus populaire en France passera de 1,7% à 1,5%, son niveau le plus bas depuis 2022.

Interrogé par Franceinfo, Philipe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, explique cette baisse.

« C’est évidemment une division par deux du taux du Livret A par rapport à ce qu’il était au début de 2005. C’est assez logique en fait, c’est la conséquence de la baisse de l’inflation », a-t-il indiqué.

Une mauvaise nouvelle

Cette baisse est une mauvaise nouvelle pour les épargnants puisque ces derniers vont gagner moins d’argent. Néanmoins, l’économiste assure que les personnes qui possèdent un livret A n’en perdront pas.

« Ce qui n'a pas été toujours le cas en 2022/2023, quand l'inflation était aux alentours de 6%. Certes, le Livret A était à 3%, mais c'était nettement en dessous de l'inflation de l’époque », poursuit le spécialiste.

L’expert ajoute que le gouvernement « souhaite que la baisse du taux du livret A incite les Français à aller un peu plus dans les boutiques (…) ».

Selon la Banque de France, les Français ont en moyenne 7 482 euros sur le Livret A. Avec un taux fixé à 1,7%, les détenteurs d’un compte pouvaient gagner 127 euros d’intérêts par an, contre 112 euros avec un taux à 1,5%, souligne RTL.