Mauvaise nouvelle pour les Français, le taux du livret A va encore baisser

Par |

Illustration livret A

Dès le mois prochain, le taux du livret A va baisser. Une mauvaise nouvelle pour les millions d’épargnants.

Le livret A est le support d’épargne préféré des Français. En 2024, 58 millions de livrets ont été enregistrés dans l’Hexagone.

Ce compte jouit d’un statut particulier « grâce à une totale disponibilité des fonds et à un rendement net d’impôts », souligne le site du gouvernement. Avant d’ajouter : « C'est un produit d’épargne dit réglementé, c’est-à-dire dont les caractéristiques sont fixées par les pouvoirs publics, notamment le taux d’intérêt et le plafond» .

Alors que la nouvelle année vient de commencer, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé jeudi 16 décembre que le taux du livret A allait bientôt baisser.

Le taux du Livret A va baisser

À partir du 1er février prochain, le compte d’épargne le plus populaire en France passera de 1,7% à 1,5%, son niveau le plus bas depuis 2022.

Interrogé par Franceinfo, Philipe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, explique cette baisse.

« C’est évidemment une division par deux du taux du Livret A par rapport à ce qu’il était au début de 2005. C’est assez logique en fait, c’est la conséquence de la baisse de l’inflation », a-t-il indiqué.

Une mauvaise nouvelle

Cette baisse est une mauvaise nouvelle pour les épargnants puisque ces derniers vont gagner moins d’argent. Néanmoins, l’économiste assure que les personnes qui possèdent un livret A n’en perdront pas.

« Ce qui n'a pas été toujours le cas en 2022/2023, quand l'inflation était aux alentours de 6%. Certes, le Livret A était à 3%, mais c'était nettement en dessous de l'inflation de l’époque », poursuit le spécialiste.

L’expert ajoute que le gouvernement « souhaite que la baisse du taux du livret A incite les Français à aller un peu plus dans les boutiques (…) ».

Selon la Banque de France, les Français ont en moyenne 7 482 euros sur le Livret A. Avec un taux fixé à 1,7%, les détenteurs d’un compte pouvaient gagner 127 euros d’intérêts par an, contre 112 euros avec un taux à 1,5%, souligne RTL.

Source : Les Échos Investir
Suivez nous sur Google News
Argent

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Mickey Rourke
Endettée et menacée d'expulsion à 73 ans, cette ancienne star hollywoodienne lance une cagnotte pour en pas finir à la rue
Une caserne de pompiers
e caserne de pompiers cambriolée, les voleurs repartent avec 140 000 euros récoltés lors de la vente des calendriers
Un retrait&eacute; compte son argent
Il travaille une journée en trop et doit rembourser 24 000 euros de retraite
Un avis d'imposition et des billets
DRFIP : Voici pourquoi 9 millions de Français vont recevoir des centaines d'euros en janvier 2026
Jodie Weston
Elle dépense plus de 17 000 euros en cadeaux de Noël pour son fils de 2 ans et n’a plus d’argent pour payer les factures