« Débile », « tocard », « ignare » : persuadé que les « Transmusicales » sont un... « festival trans », cet élu du RN devient la risée du web

Un élu du RN se ridiculise et c'est toute la toile qui jubile. Explications.

Les détracteurs du Rassemblement national ont pris l'habitude, à tort ou à raison, de déterrer les dossiers compromettants et autres « casseroles » des élus du parti, afin de dénoncer l'incompétence présumée de ses membres.

Si l'on peut discuter du bien-fondé de la méthode, qui peut d'ailleurs très bien s'appliquer à d'autres formations politiques, il faut bien reconnaître que certaines personnalités du RN tendent le bâton pour se faire battre... Le député de la Somme Matthias Renault vient d'en faire l'implacable démonstration, après s'être ridiculisé dans les grandes largeurs, en affirmant que les fameuses Transmusicales de Rennes étaient un... festival transgenre.

Une belle bourde qui a valu à l'intéressé un torrent de moqueries sur les réseaux sociaux.

Cet élu du RN croit que les Transmusicales sont pour... les transgenres

Dans leur édition du 14 janvier, nos confrères du Canard Enchaîné révèlent ainsi que l'élu du Rassemblement national s'est attaqué au célèbre festival rennais, fondé en 1979, alors qu'il ne savait manifestement pas de quoi il parlait.

Dans le cadre du projet de loi finances de 2026, Matthias Renault a en effet déposé une série d'amendements visant à réduire les subventions allouées au secteur associatif. Et parmi ses cibles prioritaires figurent ce qu'il appelle les « de loisir », surtout lorsqu'il s'agit « de structures idéologiques et militantes. ». Pour étayer son propos, l'élu cite ensuite l'exemple des Transmusicales, qui, selon lui, est une association « connue pour l’organisation de festivals de musique d’artistes transgenres ».

Les amateurs de musique auront bien sûr corrigé d'eux même le député en rappelant que les Transmusicales n'ont absolument aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la cause LGBT+, puisqu'il s'agit d'un festival musical, qui se tient chaque année à Rennes, au mois de décembre. Créé en 1979, sa vocation initiale était de faire découvrir la scène locale émergente, mais l'événement est progressivement devenu un festival incontournable et éclectique qui rassemble aujourd’hui des artistes de différents horizons.

Un détail que ne connaissait manifestement pas Matthias Renault.

Comme il fallait s'y attendre, la bourde de ce dernier a été abondamment commentée sur la toile, où les internautes ont fustigé l'ignorance du député. Celui-ci étant qualifié tour à tour de « débile », de « tocard », ou encore d'« ignare », comme on peut le lire ici ou là sur le réseau social X.

Pour la petite histoire, notez que l’amendement de Matthias Renault a finalement été rejeté par la commission des finances, avant même le commencement des débats dans l’hémicycle.