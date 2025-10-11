J.K. Rowling dézingue les organisateurs d'un événement Harry Potter après leurs excuses à la communauté trans

À l’approche d’un événement sur le thème de Harry Potter qui aura lieu dans le parc Stanley, à Vancouver, les organisateurs ont publiquement pris leurs distances avec l’auteure controversée de la franchise, en présentant leurs excuses à la communauté trans. Une décision qui n’a pas échappé à J.K. Rowling.

Entre J.K. Rowling et les fans de Harry Potter, la fissure ne cesse de s’élargir. Déjà en froid avec une partie de casting, comme l'ont montré ses récentes déclarations fracassantes contre Emma Watson, la romancière est devenue une personnalité clivante en raison de ses opinions transphobes.

Maintenant, ce sont les organisateurs d’un événement Harry Potter qui se sont attirés les foudres de J.K. Rowling à travers le compte X de l’auteure. Le 7 novembre prochain s’ouvrira un événement baptisé “Harry Potter : A Forbidden Forest Expérience”, à Stanley Park, à Vancouver au Canada.

Crédit photo : Vancouver Parks and Recreations

Cette expérience immersive mettra donc en scène la fameuse forêt interdite où les visiteurs pourront partir à la découverte de la magie monstrueuse qui hante ce lieu culte de l’oeuvre littéraire de J.K. Rowling. En amont de cet événement, les organisateurs ont déclaré vouloir présenter leurs excuses à la communauté trans, désavouant les déclarations de l’auteure.

Les excuses étaient notamment adressées aux membres du comité consultatif 2SLGBTQ+ de Vancouver, qui ont été déçus par la décision du conseil d’organiser un événement associé à J.K. Rowling.

La réponse cinglante de J.K. Rowling

Et ce désaveu des organisateurs n’a pas échappé à la romancière qui a réagit sur X, de manière très sarcastique, ce jeudi 9 octobre :

“Pour être honnête, je ne savais même pas que Vancouver Parks and Recreations m’avait avoué, donc le désaveu n’a pas été un grand coup. La prochaine fois, envoie-moi un certificat d’aveu, attends que je l’ai fièrement encadré, accroché sur mon PC et pris un selfie avec, puis révoque-le.”

La publication X de J.K. Rowling a reçu plus de 2 millions de vues en deux jours et a suscité des réactions mitigées parmi les internautes, comme trop souvent, qu'ils soient fans ou non de l'univers Harry Potter.

To be honest, I didn't even know Vancouver Parks and Recreations had avowed me, so the disavowal hasn't been much of a blow. Next time, send me a certificate of avowal, wait until I've proudly framed it, hung it over my PC and taken a selfie with it, THEN revoke it. pic.twitter.com/3dpWWCAXsF — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 9, 2025

La majorité a soutenu l’auteur et ses déclarations, tandis que certains ont applaudi les membres du conseil du parc pour s’être excusés auprès de la communauté LGBTQ+.

Un commentaire critique notamment a écrit : « Notez mes mots. J.K. Rowling ne se remettra JAMAIS de cela. »

Crédit photo : AP

Cependant, J.K. Rowling n’a pas laissé le commentaire sans réponse, réagissant avec une autre répartie sarcastique dans la section des commentaires.

« Je ne dirais pas « jamais », mais avec le temps, la thérapie et le soutien de ma famille, je m’attends à pouvoir entendre les mots « Vancouver Parks and Recreations » sans souffrir d’une crise grave dans deux ou trois ans. »

Une fracture entre J.K. Rowling et les fans de Harry Potter

L’événement, annoncé pour la première fois au début de septembre, a immédiatement suscité une réaction massive et des critiques du public.

Crédit photo : Vancouver Parks and Recreations

En abordant la controverse, Tom Digby, l’un des organisateurs, a déclaré à Global News au moment du reportage :

« J’ai beaucoup appris au cours des cinq derniers jours sur le lien entre la franchise Harry Potter et J.K. Rowling et je suis très surpris de ce que j’ai appris et je n’étais pas conscient du risque pour la réputation (...) La communauté de genre divers et en particulier trans se sent personnellement très attaquée par les actions que J.K. Rowling a prises. »

Il a en outre souligné sa fierté pour les « communautés de genre diverses » de Vancouver et son désir de trouver une solution pour les inclure dans l’événement.