Jean-Claude Van Damme défie Jake Paul en combat

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’acteur Jean-Paul Van Damme a fait une proposition pour le moins surprenante : il souhaite affronter Jake Paul dans un combat de boxe.

C’est une rencontre à laquelle on ne s’attendait pas ! L’acteur Jean-Claude Van Damme, âgé de 65 ans, a proposé de défier Jake Paul, le youtubeur et boxeur américain de 28 ans, dans un combat. Pour rappel, Jake Paul est notamment connu pour avoir récemment battu la légende de la boxe Mike Tyson.

Désormais, Jake Paul semble s’être trouvé un nouvel adversaire pour le moins surprenant. C’est ce qu’a annoncé Jean-Claude Van Damme dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

“Faisons un combat, un vrai combat. Je te promets que je ne te taperai pas sous la ceinture. C’est-à-dire qu’il n’y aura pas de lowkicks, donc je ne te casserai pas les genoux ni les chevilles. Ah, et sans les coups de coudes !” a précisé Jean-Claude Van Damme dans sa vidéo.

Voir cette publication sur Instagram La suite après cette vidéo Une publication partagée par Jean-Claude Van Damme (@jcvd)

La motivation de Jean-Claude Van Damme

La raison principale pour laquelle l’acteur veut se mesurer au boxeur est qu’il a été impressionné par son combat avec Anthony Joshua. Ce match, qui a eu lieu le 19 décembre dernier, a été très médiatisé et a beaucoup fait parler de lui, à tel point que certains journalistes ont affirmé que le combat était truqué.

C’est finalement Anthony Joshua qui a gagné le match, bien qu’il ait perdu 32 millions de dollars pour avoir infligé un K.O à Jake Paul, qui lui a fracturé la mâchoire.

Van Damme veut “lui botter le cul”

Ainsi, il semblerait que Jean-Claude Van Damme ait été inspiré par ce combat, au point de vouloir y participer. Avec tout le respect qu’il doit à Jake Paul, l’acteur a affirmé qu’il voulait “lui botter le cul” et même “le faire dormir”.

Enfin, Jean-Claude Van Damme voudrait faire don de 50% de ses profits pour la bonne cause.

“S’il vous plaît, diffusez ce message à travers le monde : je veux ce combat et je veux que Jake Paul le sache”, a demandé Jean-Claude Van Damme.

Pour le moment, le principal intéressé n’a pas encore réagi à cette proposition. Affaire à suivre…