Ces 50 000 robots « de combat » pourraient bientôt remplacer les soldats de l'armée américaine

Une start-up californienne spécialisée dans la défense développe des robots humanoïdes. Leur but est de soutenir les militaires dans certaines tâches. Et à l’avenir, les remplacer ?

Les soldats remplacés par des robots lors de conflits

Les robots humanoïdes sont-ils l’avenir de notre société ? Une start-up californienne a mis au point des robots similaires pour effectuer les tâches ménagères. La start-up Foundation Future Industries pousse les curseurs plus loin. Comme l’explique son PDG, Sankaet Pathak, elle conçoit des « droïdes de combat ».

Les robots Phantom ont une portée uniquement militaire. Du haut de son 1.75 cm et de ses 80 kg, le robot Phantom peut porter des charges de 20 kg, qu’il s’agisse d’équipements militaires voire même d’armes.

Selon le site Defense Express, le robot Phantom est équipé de capteurs, d’ordinateurs, de caméras et de batteries au niveau de la partie supérieure de son corps. Sa partie inférieure lui permet de rester debout et de pouvoir monter des escaliers. De ce fait, les robots pourraient remplacer les humains dans certaines tâches physiques. Mais pas seulement.

Un robot de combat pour dissuader l’ennemi ?

Crédit photo : Foundation Future Industries

La conception du robot Phantom est une véritable avancée pour l’industrie militaire. Foundation Future Industries souhaite également que les robots puissent effectuer des missions de surveillance mais aussi d’exploration de caves ou grottes à la recherche d’ennemis. Ils seront même capables de manier une arme automatique sans toutefois pouvoir ouvrir le feu.

La start-up voit les choses en grand puisqu’elle a pour objectif de produire 50 000 robots Phantom d’ici fin 2027 pour l’armée américaine. Sankaet Pathak déclare même au magazine Forbes que si l’armée américaine dispose de 100 000 robots en service, « cela permettrait, dans la plupart des cas, d'éviter de nombreuses guerres avant même qu'elles ne commencent. »

Cette dernière supposition reste à prouver. Malgré tout, l'utilisation de robots peut réduire les risques et les pertes humaines. À l’avenir, Foundation Future Industries envisage de louer ses robots à des fins civiles en plus de l’armée.