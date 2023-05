Pour fêter la montée de son club de football en D4 anglaise, Ryan Reynolds fait le plus beau des cadeaux aux joueurs

Ryan Reynolds et son comparse Rob McElhenney voient les choses en grand après la victoire de leur club de foot de Wrexham, qui vient de valider sa montée en quatrième division anglaise. Et pour fêter ça, les propriétaires ont offert un joli cadeau à leurs joueurs.

Crédit : Skynews

Il y a encore deux ans, personne ou presque n’avait entendu parler de ce petit club de foot situé au Nord du Pays de Galles, Wrexham. Mais depuis le rachat du club par les acteurs Rob McElhenney et Ryan Reynolds, alias Deadpool, l’équipe galloise est devenue une vraie attraction.

Nous voilà deux ans plus tard et Wrexham vient de gagner le championnat de la National League (la D5 anglaise). Le club valide ainsi sa montée en League Two, la quatrième division anglaise, et renoue avec le football professionnel.

Pour célébrer cette victoire de rang, Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont décidé d’offrir un très beau cadeau à leurs joueurs, une petite virée à Las Vegas, rapporte le médias spécialiste de sport ESPN.

Le petit club gallois en route pour Las Vegas

Crédit : Getty Images

Mais avant leur départ pour la ville du péché, les joueurs de Wrexham ont paradé dans les rues de leur ville ce mardi afin de présenter la coupe à leurs supporters. Puis la fête doit se poursuivre illico puisque les joueurs s’envoleront ensuite pour Las Vegas.

« Je ne sais pas encore si je peux le dire, mais nous partons pour Vegas. […] C’est littéralement ce qu’ils [les propriétaires] viennent de me dire par SMS il y a deux minutes. Je ne pense pas que ma compagne en soit très heureuse, mais si les propriétaires vous disent que vous devez partir, vous devez partir », a plaisanté Paul Mullin, le meilleur marqueur du club cette saison (46 buts marqués).

Les joueurs sont donc attendus à Las Vegas dans les heures qui viennent.